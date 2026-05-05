سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری دیروز به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی پاسخ داد و بر آمادگی ایران برای دفاع از منافع ملی خود و تامین امنیت تنگه هرمز تاکید کرد. ایشان همچنین از فداکاری معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تجلیل کرد و به نقش حزب‌الله لبنان در دفاع از عزت و استقلال این کشور اشاره کرد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری دیروز با گرامیداشت یاد معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، به فداکاری این معلمان در حین دفاع از دانش‌آموزان خود در برابر حملات دشمن اشاره کرد.

ایشان یادآور شدند که در جریان جنگ تحمیلی، ۱۸۴ دانش‌آموز و ۳۶ معلم شهید شده‌اند و ۶۵۰ مدرسه و واحد آموزشی در ۱۷ استان تخریب شده است. بقایی در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر ارائه کمک به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، تأکید کرد که ایران برای دفاع از منافع ملی خود آماده است و فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا در این زمینه بیانیه صادر کرده است.

ایشان همچنین با انتقاد از ادعاهای بشردوستانه آمریکا، خاطرنشان کردند که این کشور باید از تکرار اشتباهات گذشته خود درس بگیرد و بداند که در برابر ایران نمی‌تواند از زبان تهدید و زور استفاده کند. ایران خود را حافظ تنگه هرمز می‌داند و از کشتی‌ها و صاحبان کشتی‌ها می‌خواهد برای اطمینان از امنیت خود با مراجع ذی‌صلاح ایرانی هماهنگی کنند. بقایی در پاسخ به سوالی درباره قدرت ایران و آمریکا، اعلام کرد که ایران نیز یک ابرقدرت است.

در ادامه، سخنگوی وزارت خارجه به اظهارات برخی مقامات لبنانی علیه ایران و حزب‌الله پاسخ داد و تأکید کرد که حزب‌الله لبنان مایه فخر این کشور، جهان عرب و امت اسلامی است و برای عزت و استقلال لبنان با رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کند. ایشان همچنین درباره اهداف سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای منطقه، به‌ویژه عمان، توضیح داد که هدف از این سفر اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز است.

بقایی در پاسخ به نگرانی سناتورهای آمریکایی درباره عدم تحقق اهداف آمریکا در جنگ علیه ایران، گفت که این سوالی است که افکار عمومی مطرح می‌کنند و کسانی که مرتکب جنایات شنیع علیه ایرانیان شدند، باید مجازات شوند. ایشان همچنین به اظهارات گروسی درباره نیاز به اراده سیاسی تهران برای توافق با آمریکا پاسخ داد و گفت که این اظهارات تعجب‌آور نیست و گروسی به واقعیت‌های روی زمین توجه نمی‌کند.

بقایی در مورد لغو معافیت روادید بین ایران و لبنان، توضیح داد که این اقدام در پاسخ به لغو یک‌جانبه معافیت توسط لبنان انجام شده است، اما برای تسهیل سفر اتباع دو کشور، تسهیلات ویژه‌ای برای صدور روادید فوری در مبادی ورودی در نظر گرفته شده است. در پایان، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که پاسخ آمریکا به پیشنهادهای ایران از طریق پاکستان دریافت شده است، اما به دلیل در حال بررسی بودن موضوع، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و تأکید کرد که آمریکا به زیاده‌خواهی و مطالبات نامعقول عادت دارد و ترک این عادت برایش دشوار است.

ایشان همچنین با تأکید بر موضع کنونی ایران، تصریح کرد که ایران در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف و خاتمه کامل جنگ صحبتی ندارد





وزارت خارجه تنگه هرمز آمریکا ایران حزب‌الله لبنان جنگ تحمیلی معلمان شهید بقایی گروسی

