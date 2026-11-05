گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، مای ساتو، نامه سرگشاده سپیده قلیان را پاسخ داد و جزئیات روش‌های دریافت رضایت و مستندسازی نقض حقوق بشر را شفاف‌سازی کرد.

مای ساتو ، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، رسماً پاسخ نامه سرگشاده سپیده قلیان را منتشر کرده است. این پاسخ که توسط نشریه ایران وایر در اختیار عموم قرار گرفت، به سوالات مطرح شده درباره روش‌های گزارش‌دهی، مفهوم رضایت قربانیان و چالش‌های موجود در زندان‌های ایران می‌پردازد. این مکاتبه در پی انتقادات سپیده قلیان فعال حقوق بشر انجام شده که شرایط نگهداری زندانیان و روند قضایی را نگران‌کننده توصیف کرده بود.

تحلیل روش‌های گزارش‌دهی و شفاف‌سازی فرآیند

مای ساتو در ابتدای نامه خود، از سپیده قلیان بابت اشتراک‌گذاری مصاحبه‌هایش با هم‌بندان زندانی درباره نحوه برخورد با آن‌ها در دوران بازداشت قدردانی کرد. گزارشگر ویژه تأکید کرد که اطلاعات دریافتی از سوی قلیان برای مأموریت و گزارش‌دهی او بسیار ارزشمند بوده است. وی همچنین کنش‌های قلیان را عامل جلب توجه عمومی نسبت به هدف قرار گرفتن جوانان، زنان محکوم به اعدام و عادی‌سازی صدور احکام اعدام برای طیف وسیعی از اتهامات دانست. علاوه بر این، مای ساتو از فعالیت‌های مستمر سپیده قلیان در زمینه حقوق کارگران، به ویژه حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه، ابراز تشکر کرد و اشاره نمود که این فعالیت‌ها هزینه‌های شخصی سنگینی برای قلیان داشته است.

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تعریف دقیق مفهوم رضایت در مکاتبات بین‌المللی

یکی از محورهای اصلی پاسخ مای ساتو، توضیح مفهوم "رضایت" در چارچوب مأموریت گزارش‌دهی اوست. وی توضیح داد که بخش قابل توجهی از گزارش‌دهی درباره الگوهای نقض حقوق بشر در ایران، بدون نیاز به گرفتن رضایت صریح از افراد امکان‌پذیر است. بسیاری از افراد و خانواده‌ها به صورت محرمانه با او تماس می‌گیرند و روایت‌های آن‌ها مبنای گزارش‌ها را تشکیل می‌دهد. در این گزارش‌ها، وضعیت حقوق بشر بدون ذکر نام افراد توصیف می‌شود. با این حال، برخی افراد و خانواده‌ها تمایل دارند نامشان به صورت علنی در چارچوب مأموریت گزارشگر ویژه مطرح شود. برای این گروه، ذکر صریح نام به معنای بیان حقیقت و ثبت رسمی روایت‌های آن‌هاست و در این موارد خاص، رضایت آن‌ها ضروری است.

نقش خانواده و وکلا در تأیید هویت قربانیان

گزارشگر ویژه سازمان ملل روشن ساخت که خود فرد مورد نظر تنها راه اعلام رضایت نیست. خانواده‌ها، وکلا و سازمان‌هایی که با فرد یا خانواده او در ارتباط بوده‌اند نیز می‌توانند از طرف فرد مورد نظر رضایت را اعلام کنند. مای ساتو اشاره کرد که تاکنون از این شیوه توانسته رضایت لازم را برای پیگیری پرونده افرادی که در بازداشت هستند، اعدام شده‌اند یا ناپدید شده‌اند، دریافت کند. وی همچنین به مواردی اشاره کرد که وضعیت یک فرد به طور گسترده در رسانه‌ها گزارش شده، اما خود آن فرد اعلام کرده تمایلی به پیگیری پرونده‌اش توسط مأموریت او ندارد که در این موارد، خواسته او محترم شمرده شده است.

تمرکز بر آمارها و الگوهای نظام‌مند نقض حقوق بشر

در بخش دیگری از نامه، مای ساتو بر تلاش‌های خود برای برجسته کردن پرونده‌های فردی و روایت‌های انسانی پشت آن‌ها تأکید کرد. وی اشاره نمود که در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، پرونده‌های خاصی مورد توجه قرار گرفتند. گزارشگر ویژه همچنین اعلام کرد که هر جا امکان‌پذیر باشد، آمار و ارقام را با هدف شناسایی و مستندسازی الگوهای نقض حقوق بشر گزارش می‌کند. وی در صورت امکان، آمار کلی را برای نشان دادن الگوی نقض حقوق بشر درج می‌کند و در عین حال، بر عدم شفافیت مقامات ایرانی در انتشار آمار و ارقام تأکید دارد. مای ساتو خاطرنشان کرد که اختلاف بر سر رقم مورد توافق نباید مانع اقدام برای مقابله با نقض حقوق بشر شود، زیرا گرفتن جان حتی یک انسان نیز غیرقابل پذیرش است.