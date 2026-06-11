بررسی عملیات نظامی سپاه پاسداران ایران علیه ۱۸ هدف در پایگاههای هوایی آمریکا و واکنشهای سنتکام و ارتش کویت به این تنشها.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک اقدام تلافیجویانه گسترده و در پاسخ به حملات اخیر ارتش ایالات متحده آمریکا، عملیاتی پیچیده و هدفمند را علیه اهدافی استراتژیک در پایگاههای هوایی این کشور در منطقه اجرا کرد.
بر اساس بیانیهای رسمی که توسط روابط عمومی سپاه پاسداران منتشر شده است، نیروهای هوافضا و دریایی این نهاد نظامی در ساعات اولیه بامداد امروز موفق شدند ۱۸ هدف کلیدی را در سه پایگاه هوایی مهم مورد اصابت قرار دهند. این عملیات که با دقت بالایی برنامهریزی شده بود، در واکنش مستقیم به حملات ارتش آمریکا به برخی از واحدهای خدماتی، پاسگاههای ساحلی سپاه پاسداران، مراکز فرماندهی انتظامی و محوطه فرودگاه بندرعباس صورت گرفت.
ایران این اقدامات آمریکا را نقض آشکار حاکمیت ملی و تجاوز به مرزهای خود دانسته و تأکید کرده است که هرگونه جسارت نظامی از سوی ایالات متحده با پاسخی متناسب، سخت و در زمان مناسب مواجه خواهد شد. این حمله نشاندهنده این است که ایران توانایی پاسخگویی به حملات در نقاط مختلف منطقه را دارد و خطوط قرمز خود را به طور جدی دنبال میکند.
در جزئیات این عملیات نظامی، سپاه پاسداران تصریح کرده است که در جریان دو موج متوالی از حملات، اهداف مورد نظر در پایگاههای هوایی علی السالم، احمد الجابر و شیخ عیسی به طور کامل منهدم شدهاند. اگرچه در بیانیه رسمی منتشر شده، جزئیات دقیقی درباره نوع تسلیحات بهکاررفته، تعداد موشکها یا پهپادهای مورد استفاده و همچنین میزان تلفات جانی و خسارات مادی وارده به تجهیزات آمریکایی ارائه نشده است، اما ادعا شده که تمامی اهداف تعیین شده با دقت ریاضی مورد اصابت قرار گرفتهاند.
علاوه بر این، سپاه پاسداران اعلام کرد که در جریان این تنشها، یک پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع MQ-9 در آسمان شهرستان جم منهدم شده است که این اتفاق نشاندهنده فعال بودن و کارآمدی سامانههای پدافندی ایران در برابر نفوذ هوایی دشمن است. این زنجیره از اتفاقات نشان میدهد که توان عملیاتی نیروهای ایرانی در منطقه به گونهای است که میتوانند اهدافی را در عمق کشورهای میزبان پایگاههای آمریکایی هدف قرار دهند و این موضوع لایهای جدید از تهدید را برای نیروهای ایالات متحده در خلیج فارس ایجاد میکند.
از سوی دیگر، واکنشهای بینالمللی و منطقهای به این درگیریها به سرعت شدت یافت و فضای منطقه را متشنجتر کرد. ستاد مرکزی فرماندهی ایالات متحده در منطقه یا سنتکام در بیانیهای اعلام کرد که حملات تکمیلی ارتش آمریکا به برخی اهداف در داخل خاک ایران به پایان رسیده است، هرچند که جزئیات این حملات و اهداف دقیق آنها به طور کامل شفاف نشده است.
همزمان، ارتش کشور کویت با اشاره به وضعیت هشدار در مرزهای خود و افزایش سطح آمادگی، اعلام کرد که تمامی سامانههای پدافند هوایی این کشور برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی و حفاظت از حریم هوایی فعال شدهاند. این وضعیت نشاندهنده سطح بالای تنش در منطقه خلیج فارس است و احتمال گسترش درگیریها به کشورهای همسایه را به شدت افزایش میدهد.
تحلیلگران نظامی معتقدند که این چرخه از حمله و پاسخ، بخشی از یک بازی استراتژیک برای تعیین خطوط قرمز جدید در منطقه است و هر طرف سعی دارد قدرت بازدارندگی خود را به رخ دیگری بکشد. در نهایت، این رویارویی نظامی نشاندهنده تغییر در تاکتیکهای دفاعی و تهاجمی در منطقه است.
حمله به پایگاههای هوایی آمریکا در کشورهای ثالث، پیامی صریح را به واشنگتن منتقل میکند که هیچ جایگاهی در منطقه در امان از پاسخهای احتمالی ایران نیست و هر اقدامی علیه منافع ملی ایران، هزینههای سنگینی به همراه خواهد داشت. در حالی که جامعه جهانی خواستار کاهش تنشها و بازگشت به میز مذاکرات است، اما به نظر میرسد که هر دو طرف در حال آزمایش توانمندیهای نظامی یکدیگر هستند.
فقدان اطلاعات دقیق درباره تلفات و خسارات در هر دو طرف، احتمالا به دلیل ماهیت حساس عملیات و تلاش برای مدیریت افکار عمومی در سطح جهانی است. با این حال، فعال شدن پدافندهای هوایی در کویت و منهدم شدن پهپادهای شناسایی پیشرفته، گواه بر این است که منطقه در آستانه یک تغییر بنیادین در معادلات امنیتی قرار دارد و هرگونه اشتباه محاسباتی کوچک در این شرایط حساس میتواند منجر به یک درگیری نظامی گستردهتر و غیرقابل کنترل شود
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