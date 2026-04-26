روابط عمومی شبکه آموزش سیما در واکنش به گزارشی منتشرشده در روزنامه شرق با عنوان «صداوسیما آنتن نمی‌دهد»، پاسخی مفصل ارائه داد و در آن تأکید کرد که منابع سازمان صداوسیما محدود است و ادعا نمی‌کند که همه چیز در شرایط ایدئال قرار دارد. در متن توضیحی روابط عمومی صداوسیما آمده است که گزارش منتشرشده، در ظاهر درباره «وضعیت وخیم آموزش، تعطیلی‌های مکرر، جنگ، آلودگی هوا، ناترازی انرژی، نقص سامانه شاد، کمبود بودجه، کمبود نیرو و سیاست‌گذاری آموزشی» است؛ اما تیتر آن، به شکل کاملا جهت‌دار، انگشت اتهام را به سمت صداوسیما می‌برد. این تکنیک برای اهل رسانه روشن است؛ یک مسئله چندعاملی و ساختاری که بخش اصلی آن مربوط به سیاست‌گذاری آموزشی، بودجه عمومی، زیرساخت ارتباطی و تصمیمات حاکمیتی است، با یک تیتر احساسی به یک سازمان تقلیل داده می‌شود. صداوسیما مسئول همه مشکلات آموزش کشور، زیرساخت فناوری، بودجه آموزش و پرورش، کیفیت سامانه شاد، ناترازی انرژی، آلودگی هوا و تصمیمات تعطیلی مدارس نیست. رسانه ملی در این زنجیره، یک حلقه است؛ آن هم حلقه‌ای که در همه سال‌های اخیر، در سخت‌ترین شرایط مانند کرونا، تعطیلی‌های سراسری و بحران‌های منطقه‌ای، بار آموزش تلویزیونی را بر عهده داشته است.

در متن توضیحی روابط عمومی صداوسیما آمده است: «گزارش منتشرشده، در ظاهر درباره «وضعیت وخیم آموزش، تعطیلی‌های مکرر، جنگ، آلودگی هوا، ناترازی انرژی، نقص سامانه شاد، کمبود بودجه، کمبود نیرو و سیاست‌گذاری آموزشی» است؛ اما تیتر آن، به شکل کاملا جهت‌دار، انگشت اتهام را به سمت صداوسیما می‌برد. این تکنیک برای اهل رسانه روشن است؛ یک مسئله چندعاملی و ساختاری که بخش اصلی آن مربوط به سیاست‌گذاری آموزشی، بودجه عمومی، زیرساخت ارتباطی و تصمیمات حاکمیتی است، با یک تیتر احساسی به یک سازمان تقلیل داده می‌شود.

صداوسیما مسئول همه مشکلات آموزش کشور، زیرساخت فناوری، بودجه آموزش و پرورش، کیفیت سامانه شاد، ناترازی انرژی، آلودگی هوا و تصمیمات تعطیلی مدارس نیست. رسانه ملی در این زنجیره، یک حلقه است؛ آن هم حلقه‌ای که در همه سال‌های اخیر، در سخت‌ترین شرایط مانند کرونا، تعطیلی‌های سراسری و بحران‌های منطقه‌ای، بار آموزش تلویزیونی را بر عهده داشته است.

سازمان صداوسیما برای تحقق یکی از ابعاد اصلی تحولی خود یعنی عدالت‌گستری و با توجه به اهمیت موضوع آموزش و پرورش و با وجود محدودیت بودجه خود و دولت، یکی از شبکه‌های تلویزیونی خود یعنی شبکه آموزش سیما را که تنها شبکه آموزشی رسانه ملی است، به‌طور تقریبا کامل به این حوزه اختصاص داده و با انتصاب یکی از مدیران وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیر این شبکه، تلاش کرده تا حد امکان و بضاعت در راستای ایجاد عدالت آموزشی و نیل به قله تمدنی ایران اسلامی از طریق تقویت علمی و پرورش پیشرانان اصلی این هدف یعنی دانش‌آموزان این سرزمین گام بردارد.

یکی از شاخص‌ترین اقدامات رسانه ملی در راستای ایجاد عدالت آموزشی، راه‌اندازی برنامه مدرسه تلویزیونی هم‌زمان با دوره کرونا در کشور بوده است. سازمان صداوسیما در آن زمان مجبور شد به علت گستردگی دروس، پایه‌ها و رشته‌های تحصیلی، علاوه بر شبکه آموزش سیما، فضای چند شبکه دیگر را نیز به پخش دروس اختصاص دهد.

در ایام کودتای ناکام دی‌ماه سال قبل و فقط دو روز پس از درخواست وزارت آموزش و پرورش، تولید و پخش مدرسه تلویزیونی با همکاری آن وزارتخانه آغاز شد و حدود هشت ساعت از آنتن شبکه به این امر اختصاص داده شد. با شروع جنگ تحمیلی سوم و علی‌رغم بدقولی‌های وزارت آموزش و پرورش برای مشارکت در هزینه تولید مدرسه تلویزیونی، ضبط و پخش این برنامه با وجود شرایط دشوار جنگی ادامه یافت و با تأمین و تجهیز و اجاره چند استودیو، بیش از هزار و ۱۰۰ قسمت برنامه برای تدریس دروس ۱۲ پایه تحصیلی ضبط و تدوین شد که پخش آن از شبکه آموزش سیما همچنان ادامه دارد.

مضاف بر آن، هم‌زمان با همین شرایط و به درخواست سازمان آموزش و پرورش استثنایی، روزانه یک ساعت از آنتن شبکه در کنار مدرسه تلویزیونی به پخش دروس دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه اختصاص یافته است.

درخصوص پرداخت هزینه‌های تولید برنامه‌های مدرسه تلویزیونی که از قول معاون محترم وزارت آموزش و پرورش در آن روزنامه درج شده نیز باید گفته شود شبکه آموزش سیما در یک سال گذشته برای تولید و پخش مدرسه تلویزیونی و سایر برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان و معلمان کشور، بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه کرده است، در حالی که از محل اعتبارات بند چ وزارت محترم آموزش و پرورش حداکثر ۱۹ میلیارد تومان وصول شده است که مربوط به مدرسه تلویزیونی نیست و تولیدات مربوط به آن نیز در سال ۱۴۰۵ پخش خواهد شد.

بابت تولیدات اختصاصی مدرسه تلویزیونی در ایام جنگ نیز از جمله هزینه‌های سنگین تجهیزات و عوامل و اجاره استودیو برای ضبط و با وجود توافقات قبلی با مدیران محترم آموزش و پرورش، تاکنون یک ریال به این شبکه پرداخت نشده است و سازمان صداوسیما با وجود همه تنگناهای بودجه‌ای همچنان از محل اعتبارات خود برای تولید و پخش مدرسه تلویزیونی ایران هزینه می‌کند. شایان ذکر است که کشورهایی که شبکه‌های آموزشی متعدد دارند، یا به صورت خصوصی اداره می‌شوند که امکان کسب درآمد دارند و یا از سوی دولت‌شان تأمین مالی می‌شوند.

در گزارش خبرنگار محترم روزنامه شرق، روایت دو، سه خانواده و یک مدیر مدرسه، بدون در نظر گرفتن حداقل‌های کار ژورنالیستی تحقیقی، به شکلی القایی به «وضعیت عمومی» تعمیم داده شده است. اینکه مادر محترمی از فشار نقش تازه‌اش در آموزش مجازی گلایه دارد یا مدیر مدرسه‌ای از اختلال‌های سامانه شاد ناراضی است، کاملا قابل فهم و قابل احترام است؛ اما اینها «شاهد تجربی محدود» هستند، نه «شواهد علمی و نماینده جامعه در مطالعات آموزشی».

برای ادعای «وضعیت وخیم» یا «ناکامی یک روش آموزشی در سطح ملی» حداقل به اینها نیاز است: تعریف شاخص‌های کیفیت آموزش (سواد خواندن و نوشتن، مهارت‌های پایه، پیشرفت تحصیلی، ترک تحصیل، سلامت روان و ... )، داده‌های ملی یا حداقل پیمایش معتبر، مقایسه قبل و بعد، و تفکیک اثر عوامل مختلف (تعطیلی حضوری، کیفیت محتوا، وضعیت اقتصادی خانواده، دسترسی به اینترنت و ابزار و ... ).

روزنامه شرق اما با دو، سه مصاحبه و چند مثال روایی، نظام آموزش مجازی، سامانه شاد و نقش رسانه ملی را محکوم می‌کند و آن را به «قربانی‌شدن کلاس‌اولی‌ها» تعمیم می‌دهد. چنین تعمیمی از منظر ژورنالیسم حرفه‌ای و از دیدگاه روش علمی، «قوم‌نگاری احساسی» است، نه گزارش تحلیلی. اگر دغدغه شما واقعا «کلاس‌اولی‌ها» است، حداقل انتظار این است که تفاوت «روایت فردی» و «حکم عمومی» را بشناسید و عمدی یا سهوی این دو را با هم مخلوط نکنید





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صداوسیما آموزش تلویزیونی سامانه شاد تعطیلی مدارس روزنامه شرق

United States Latest News, United States Headlines