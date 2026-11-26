محمدرضا زنگونی مالک باشگاه تراکتور، مسئولیت نتایج ضعیف در لیگ نخبگان آسیا و اشتباه انتخاب عمان را می‌پذیرد. بررسی پرونده انزلی، حمایت از کادر فنی و برنامه‌های نیم‌فصل از مهم‌ترین محورهای صحبت‌های او است.

محمدرضا زنگونی مالک باشگاه تراکتور در کنفرانس خبری اخیر خود، با پذیرش کامل مسئولیت نتایج تیم در مسابقات آسیایی، انتخاب کشور عمان به‌عنوان مقصد برگزاری بازی‌ها را یک اشتباه استراتژیک توصیف کرد. او ضمن تایید عملکرد قابل قبول تیم در لیگ داخلی، تاکید نمود که تیم در لیگ نخبگان آسیا به نتایج مورد انتظار نرسیده و فشار روانی ناشی از مسیرهای طولانی سفر بر عملکرد بازیکنان تاثیر منفی گذاشته است.

انتخاب عمان اشتباه من بود

زنگونی صراحتا اعلام کرد که تصمیم‌گیری برای اعزام تیم به عمان، یک اشتباه صددرصدی محسوب می‌شود و بار اصلی پاسخگویی بر دوش وی است. او با اشاره به مشکلات لجستیک و قطع پروازهای مستقیم، توضیح داد که بازیکنان در یک بازه زمانی سه روزه، مجموعا حدود ۴۰ ساعت را در مسیرهای سفر و جابجایی سپری کردند. این حجم از خستگی و استرس سفر، طبیعتا روی آمادگی جسمانی و تمرکز بازیکنان در زمین تاثیر مستقیم گذاشته است.

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حمایت از کادر فنی و برنامه نیم‌فصل

برخلاف جو رسانه‌ای پیرامون شکست‌های اخیر، زنگونی از تغییرات ریشه‌ای در ساختار فنی یا اداری باشگاه خبر نداد و بر تداوم همکاری با سرمربی و مدیرعامل تاکید کرد. او تصریح کرد که تیم در لیگ برتر جایگاه خوبی دارد و تنها سه بازی کمتر انجام داده است، بنابراین تغییر مداوم کادر فنی و بازیکنان راهکار درستی برای حل مشکلات نیست. مالک باشگاه اعلام نمود که در نیم‌فصل با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تقویت نقاط ضعف، تلاش خواهد کرد تا عملکرد تیم در رقابت‌های داخلی و آسیایی بهبود یابد.

پیگیری حقوقی پرونده انزلی و کمیته اخلاق

در بخش دیگری از سخنان خود، مالک باشگاه تراکتور به موضوع داوری و حواشی پیش آمده در دیدار مقابل ملوان در انزلی پرداخت. او خبر داد که پرونده مربوط به آن بازی در اختیار کمیته استیناپ قرار دارد و در صورت عدم رضایت از رای، شکایت به سازمان‌های بین‌المللی فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع خواهد شد. همچنین گزارش جامعی از اتفاقات ده‌ها بازی اخیر در شهرهای مختلف تهیه شده تا ناکارآمدی‌های احتمالی داوران، ناظران و عوامل اجرایی در کمیته اخلاق بررسی شود.

واکنش به اظهارات بیرانوند و انتقادات ورزشگاهی

زنگونی در پایان صحبت‌های خود به موضوعاتی فراتر از عملکرد تیم پرداخت و انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری بزرگ برای باشگاه و فوتبال ایران دانست. با این حال، از اظهارات رسانه‌ای دروازه‌بان ملی‌پوش در مورد مسائل قراردادی انتقاد کرد و بیان داشت که چنین صحبت‌هایی نباید باعث دلخوری هواداران شود. او همچنین با انتقاد از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، خواستار پایان این رویه در تمامی ورزشگاه‌ها از جمله خانه باشگاه تراکتور شد.