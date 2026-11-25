نیروهای مسلح یمن دو عملیات نظامی دقیق را علیه بنادر جده و جیزان انجام دادند. سخنگو هدف را تثبیت معادله بندر در برابر بندر و پاسخ به تجاوزات دانست.

نیروهای مسلح یمن چهارشنبه شب با انتشار بیانیه رسمی، از اجرای همزمان دو عملیات نظامی مستقل و دقیق علیه زیرساخت‌های کلیدی در خاک عربستان سعودی خبر داد. این حمله گسترده که صبح روز پنجشنبه تأیید شد، بنادر تجاری و استراتژیک " جده" و " جیزان" را هدف قرار داد. سرتیپ یحیی سریع ، سخنگوی این نیروها، تأکید کرد که هر دو عملیات با دقت بالا و اصابت مستقیم به اهداف برنامه‌ریزی شده همراه بوده است.

جزئیات عملیات دوگانه و اهداف نظامی

عملیات نخست به طور اختصاصی بندر مهم "جده" را نشانه گرفت و عملیات دوم، بندر "جیزان" را هدف قرار داد. بیانیه صادر شده نشان می‌دهد که خسارات قابل توجهی به مناطق هدف در این دو بندر وارد شده است. این اقدام نظامی به عنوان پاسخی مستقیم به حملات هوایی و دریایی اخیر طراحی شده است.

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استراتژی بندر در برابر بندر و هشدارها

نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که این حملات در چارچوب پاسخ به تجاوزات اخیر عربستان سعودی و هدف قرار دادن بندر الحدیده انجام شده است. هدف اصلی از این اقدامات، تثبیت معادله "بندر در برابر بندر" است که نشان‌دهنده تغییر در دکترین پاسخگویی یمن است. یمن هشدار داد که هرگونه حمله مجدد به بندر الحدیده با پاسخ مستقیم و فوری مواجه خواهد شد.

تداوم عملیات و معادله محاصره در محاصره

در ادامه بیانیه، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از تداوم عملیات نظامی در عمق خاک عربستان سعودی خبر داد. این نیروها به سیاست بازدارندگی خود ادامه خواهند داد و معادله "محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید" را به عنوان راهبرد پیش رو عنوان کردند. هدف نهایی از ادامه این فشارهای نظامی، توقف حملات علیه یمن است.

پایان محاصره و پیامدهای منطقه‌ای

یمن اعلام کرد که هدف از تداوم عملیات نظامی، پایان دادن به محاصره طولانی‌مدت این کشور است. این اقدامات نشان می‌دهد که یمن قاطعیت کامل برای دفاع از منافع حیاتی خود دارد. تحلیلگران معتقدند این حمله می‌تواند تأثیرات اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای بر منطقه خلیج فارس داشته باشد.