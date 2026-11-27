فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در دیدار با دانشجویی رشته خود در دفتر یادداشت نوشت: رضایت حق در گرو تبعیت از ولایت معصومین (ع) و نائب برحق ایشان است.

سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان دیدار مردمی با یکی از دانشجویان رشته هوافضا، با درخواستی متفاوت و معنوی مواجه شد. این دانشجو که در حین این دیدار، دفتر یادداشت خود را در مقابل فرمانده نیروی هوافضا قرار داد، خواستار دریافت یک رهنمود کتبی از سوی او شد. درخواستی که اگرچه ساده به نظر می‌رسید، اما پاسخی کوتاه، عمیق و راهگشا از سوی سردار موسوی در پی داشت که هم‌اکنون به عنوان یک یادگاری ماندگار در ذهن‌ها باقی مانده است.

متن دقیق پاسخ سردار موسوی به دانشجو

سردار سیدمجید موسوی پس از دریافت دفتر یادداشت، با دقت به درخواست دانشجوی جوان پاسخ داد و عبارتی را نوشت که حاوی پیامی کلیدی برای نسل جوان و دانشگاهیان است. متن دقیق این یادگاری که در دفتر یادداشت دانشجو ثبت شد، به شرح زیر است: رضایت حق در گرو تبعیت از ولایت معصومین (ع) و نائب برحق ایشان در عصر کنونی است. این جمله کوتاه، نشان‌دهنده نگاه فرمانده نیروی هوافضای سپاه به جایگاه اعتقادی و ولایی در پیشرفت علمی و مهندسی است. او با این بیان، پیوند ناگسستنی میان تخصص فنی و تعهد انقلابی را به نسل دانشجویان یادآوری کرد و بر این نکته تأکید ورزید که توفیق و رضایت الهی، مستلزم پایبندی به مسیر ولایت است.

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پیام سیاسی و تربیتی برای نسل دانشگاهی

این دیدار که در بستر یک نشست مردمی و صمیمی رخ داد، فرصتی بود تا فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام‌های راهبردی خود را مستقیماً با بدنه دانشجویی در میان بگذارد. سردار موسوی با درک اهمیت نقش جوانان در ساختار دفاعی و علمی کشور، بر این باور بود که دانشمندان و مهندسان جوان، باید الگوهای رفتاری و فکری خود را با اصول والای اسلامی و انقلابی هماهنگ سازند. پاسخ او به دانشجو، نه یک توصیه صرفاً مذهبی، بلکه یک استراتژی کلان برای هدایت نخبگان علمی در مسیر صحیح خدمت‌رسانی به نظام و ملت است. با تأکید بر عبارت "نائب برحق ایشان در عصر کنونی"، فرمانده هوافضا به نقش رهبری در هدایت جامعه علمی اشاره داشت و تبعیت از این جایگاه را ضامن بقا و موفقیت نهضت علمی کشور دانست.

تجلی ولایت‌مداری در عرصه تخصص و مهندسی

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوهای تخصصی و راهبردی نظام، همواره بر تلفیق ایمان و تخصص تأکید ویژه داشته است. سردار موسوی در این دیدار، ضمن تقدیر از حضور و تلاش دانشجویان رشته هوافضا، نشان داد که پیشرفت‌های فنی و موشکی بدون پشتوانه معنوی و ولایی، نمی‌تواند ثبات و پیوندی ماندگار با جامعه ایجاد کند. این دیدار مردمی، نمونه‌ای کوچک از سیاست‌های کلان این نیرو برای تربیت نیروی انسانی متعهد است. با ثبت این جمله در دفتر دانشجویی، سردار موسوی تأکید کرد که مهندسی و تکنولوژی، ابزاری هستند که باید در خدمت آرمان‌های ولایت قرار گیرند تا به "رضایت حق" دست یابند. این رویکرد، مرزهای تخصص مهندسی را با اخلاق و عرفان انقلابی در هم آمیخته و مسیری روشن را برای دانشجویان ترسیم می‌کند.

واکنش‌ها و انعکاس این دیدار در فضای عمومی

این رویداد که با پوشش رسانه‌ای خبرگزاری مهر و سایر منابع خبری منتشر شد، بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان فضای مجازی و دانشجویان سراسر کشور داشت. بسیاری از کاربران و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، این پاسخ را به عنوان یک درس اخلاق و تخصصی برای زندگی‌نامه‌های آینده خود می‌ستایند. سردار موسوی با این کار ساده اما تأثیرگذار، نشان داد که رهبری و فرماندهی در نیروهای مسلح، تنها مختص مسائل امنیتی و دفاعی نیست، بلکه شامل هدایت فرهنگی و معنوی نسل جوان نیز می‌شود. این یادگاری اکنون به عنوان یک سند کوچک اما پرمحتوا، در بین دانشجویان هوافضا دست‌به‌دست می‌شود و هشداری ملایم برای جدایی‌ناپذیری علم و ایمان در فرهنگ سازمانی سپاه پاسداران است. این دیدار، پیامی روشن برای دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی دارد که موفقیت واقعی در گرو همراهی با جریان ولایت است.