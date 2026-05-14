پاسخ تند و مستدل ایران به اتهامات امارات در نشست وزرای خارجه بریکس

معاون حقوقی وزارت خارجه ایران در نشست دهلی‌نو، امارات را به دلیل فراهم کردن امکانات برای متجاوزان، خود متجاوز خواند و بر حق دفاع مشروع ایران با استناد به قطعنامه‌های سازمان ملل تاکید کرد.

در جریان دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس که در شهر دهلی‌نو هند برگزار شد، فضای دیپلماتیک با تقابل شدید میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی همراه گشت.

غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به اظهارات وزیر مشاور در امور خارجی امارات که در آن ادعاهایی مبنی بر متجاوز بودن ایران مطرح شده بود، پاسخی قاطع و مستدل ارائه داد. وی با رد کامل این ادعاهای واهی، تاکید کرد که امارات متحده عربی نه تنها در برابر تجاوزات صورت گرفته به ایران بی‌تفاوت بوده، بلکه نقشی فعال و راهبردی در حمایت و تسهیل عملیات‌های نظامی علیه خاک ایران ایفا کرده است.

به باور مقام دیپلماتیک ایران، طرفی که در شکل‌گیری تنش‌ها و تشدید فضای جنگ‌طلبانه در منطقه سهیم است، هرگز نمی‌تواند با ادعاهای سیاسی و پوشالی، جایگاه خود را به عنوان یک قربانی جلوه دهد، در حالی که واقعیت‌های میدانی گویای حقیقتی کاملا متفاوت است. غریب‌آبادی در تبیین دیدگاه حقوقی ایران، به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۷۴ استناد کرد و خاطرنشان ساخت که طبق استانداردهای حقوق بین‌الملل، کشورهایی که امکانات، خدمات و تسهیلات لازم را در اختیار متجاوزان قرار می‌دهند، صرفاً کمک‌کننده محسوب نمی‌شوند، بلکه این اقدام به معنای مشارکت مستقیم در تجاوز است.

بر این اساس، وی صراحتا اعلام کرد که امارات با فراهم آوردن بستر لازم برای حملات، خود یک متجاوز است و نه یک طرف ثالث یا کمک‌کننده ساده. وی افزود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری توانمند و دارای ملتی پرافتخار، هرگز نمی‌توانست نظاره‌گر هدف قرار گرفتن مردم و زیرساخت‌های حیاتی خود باشد، به‌ویژه زمانی که این حملات با مشارکت مستقیم یکی از همسایگان منطقه انجام شود.

لذا حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در خاک امارات و هر تأسیساتی که آمریکا در آن سهم داشته است، نه یک اقدام تهاجمی، بلکه اعمال حق دفاع مشروع در چارچوب منشور ملل متحد و برای حفاظت از امنیت ملی ایران بوده است. در ادامه این سخنان، به موضوع هشدار‌های پیش‌دستانه ایران اشاره شد.

غریب‌آبادی تصریح کرد که ایران پیش از آغاز هرگونه عملیات دفاعی، با تکیه بر اطلاعات دقیق از احتمال حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، پیام‌های رسمی و هشدارهای جدی را به کشورهای منطقه از جمله امارات ارسال کرده بود. در این پیام‌ها صراحتا ذکر شده بود که هرگونه فراهم کردن امکانات برای متجاوزان، ایران را ناچار به استفاده از حق دفاع مشروع و هدف قرار دادن آن امکانات خواهد کرد.

وی با لحنی تند اشاره کرد که اگر مقامات رده‌پایین امارات از این موضوع بی‌اطلاع بوده‌اند، قطعاً مقامات عالی‌رتبه این کشور از این هشدارها مطلع بوده‌اند، اما با نادیده گرفتن این اخطارها، اکنون سعی می‌کنند در محافل بین‌المللی نقش قربانی را ایفا کنند، در حالی که قربانی واقعی، ملت ایران است که با مشارکت امارات، بیش از چهار هزار غیرنظامی بی‌گناه در آن به شهادت رسیده‌اند و صد و سی هزار هدف غیرنظامی مورد حمله قرار گرفته‌اند. برای اثبات ادعاهای خود، معاون حقوقی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که تمامی شواهد و مدارک به‌صورت مکتوب و مستند آماده شده و از مسیرهای حقوقی بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

وی افشا کرد که تاکنون بیش از ۱۲۰ یادداشت رسمی دیپلماتیک در مجموع بیش از ۵۰۰ صفحه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است. این اسناد شامل جزئیات دقیق، زمان، تاریخ و مسیر پروازی تمامی هواپیماهای جنگی است که از خاک امارات برای حمله به ایران به پرواز درآمده‌اند. غریب‌آبادی تاکید کرد که این مستندات هرگونه ادعای عدم دخالت امارات را باطل می‌کند و ثابت می‌سازد که این کشور بخشی از ماشین تجاوز بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که ایران هیچ جنگی با همسایگان خود ندارد و همواره تاکید کرده است که نبرد ایران تنها با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا است، اما امارات با خیانت به همسایگی و همچنین خیانت به آرمان فلسطین از طریق پذیرایی از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دفاع از مواضع اسرائیل در سازمان همکاری اسلامی، جایگاه خود را به عنوان نماینده منافع اسرائیل در منطقه تثبیت کرده است





