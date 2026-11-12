پاسخ دفتر رضا پهلوی به رفتار دیوید اترتون در لهستان

دفتر شاهزاده رضا پهلوی پذیرش پیام دیوید اترتون را اعلام کرد و تاکید نمود که درخواست عذرخواهی وجود نداشته است. جزئیات کامل رویداد در لهستان.

دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای رسمی، پذیرش پیام توضیحی دیوید اترتون ، تحلیلگر سیاسی بریتانیایی را تأیید کرد. این اقدام در واکنش به انتقادات گسترده شبکه‌های اجتماعی پس از نشستن اترتون در نشست خبری شهر کراکوف لهستان انجام شده است. داوود قاضی‌مراد ، مدیر دفتر، ضمن قدردانی از پیام اترتون، صراحتاً اعلام نمود که شاهزاده رضا پهلوی نه درخواستی برای عذرخواهی داشته و نه انتظار دریافت آن را.

زمان و مکان رویداد در لهستان

ماجرا به یک نشست خبری در حاشیه برنامه انجمن یهودیان اروپا در شهر کراکوف در کشور لهستان بازمی‌گردد. دیوید اترتون در این نشست درباره آینده خاورمیانه در صورت سقوط سپاه پاسداران از شاهزاده رضا پهلوی سوال پرسیده بود. انتشار تصاویر این مراسم، به‌ویژه نحوه نشستن اترتون و قرار گرفتن پاهای او روی صندلی روبرو، موجی از واکنش‌ها را در فضای مجازی ایجاد کرد. بسیاری از کاربران فارسی‌زبان این رفتار را نشانه‌ای از بی‌احترامی تعبیر کردند.

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دلیل نشستن دیوید اترتون

اترتون پیش از انتشار این بیانیها، توضیحاتی درباره نحوه نشستن خود در جلسه ارائه داد و مدعی شد که انگیزه او بی‌احترامی نبوده است. او بیان کرد که به دلیل کوتاه‌بودن قد و قرار گرفتن فردی در مقابل دوربین، برای ثبت تصویر بهتر به قسمت فرورفته محل برگزاری نشست رفته است. اترتون همچنین اشاره کرد که کفش‌های خود را درآورده تا با گذاشتن آن‌ها روی صندلی، احترام مخاطب را حفظ کند.

واکنش‌های تند هواداران در شبکه اجتماعی

این توضیحات دیوید اترتون پس از آن منتشر شد که او در پاسخ به یکی از منتقدان گفته بود، به نظر می‌رسد فرهنگ ایرانی و بریتانیایی در این زمینه متفاوت است. شماری از هواداران شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام‌های تند و توهین‌آمیز، به شدت از این تحلیلگر سیاسی بریتانیایی انتقاد کرده بودند. این حاشیه‌ها باعث شد تا تمرکز عمومی از محتوای اصلی نشست به سمت جزئیات رفتاری منحرف شود.

تأکید بر وحدت و مبارزه برای آزادی

داوود قاضی‌مراد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ نوشت که شاهزاده رضا پهلوی از پیام ارائه‌شده با همان نیت و روحیه‌ای که ارائه شده، قدردانی می‌کند. او افزود که امیدواریم اکنون همه بتوانیم در کنار یکدیگر به مسیرمان ادامه دهیم. قاضی‌مراد تأکید کرد که باید همچنان بر حمایت از مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی متمرکز بمانیم.

عبور از حواشی و تمرکز بر اهداف اصلی

با اعلام پذیرش پیام دیوید اترتون توسط دفتر شاهزاده رضا پهلوی، این نگرانی که بخشی از سرمایه اجتماعی جریان منتقد به دلیل جزئیات رفتاری خدشه‌دار شود، مرتفع گردید. مدیر دفتر رضا پهلوی خواستار عبور از این حاشیه‌ها شد تا انرژی‌ها صرف حمایت از اهداف اصلی و مبارزه برای آزادی مردم ایران شود. این بیانیها نشان‌دهنده تلاش برای حفظ وحدت در میان فعالان و دوری از درگیری‌های لفظی غیرمستقیم است.