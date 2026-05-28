پاسخ ایران به تعرض آمریکا: یک سایت موشکی را زدیم

پاسخ ایران به تعرض آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندر عباس، با هدف قرار دادن پایگاه هوایی آمریکایی، یک اخطار جدی است.
به دنبال تعرض ارتش آمریکا به نقطهای در حاشیه فرودگاه بندر عباس، پایگاه هوایی آمریکا یی در ساعت ۴/۵۰ دقیقه هدف قرار گرفت. این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند که تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند.
در صورت تکرار، پاسخ ایران قاطع تر خواهد بود. در این باره، سنتکام بیانیهای منتشر کرد که در آن اعلام شده است که یک سایت موشکی را هدف قرار دادهاند. الجزیره نیز ادعا کرده است که ایران در ۲۴ ساعت گذشته، برخی اقدامات را انجام داده است. با این حال، جزئیات این اقدامات هنوز مشخص نشده است.
این حملات به قیمت نفت نیز影響 گذاشته است و قیمت نفت در روزهای اخیر افزایش یافته است. در این زمینه، ترامپ تهدید کرده است که اگر کشورهای منطقه با آمریکا متفاوت رفتار کنند، منفجر خواهند شد
