عباس پازوکی معاون دفتر معاون اول رئیس‌جمهور گزارش ستاد تنظیم بازار را درباره وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی و ثبات بازار پس از محاصره دریایی تشریح کرد.

عباس پازوکی ، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ، در روز سه‌شنبه وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور را با وجود فشارهای خارجی تشریح کرد.

پازوکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که گزارش‌های امیدبخشی در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار ارائه شده و مردم حق دارند از جزئیات آن آگاه شوند.

Also read پزشکیان و advertencia در مورد مذاکرات با آمریکا

وضعیت مطلوب ذخایر کالای اساسی در ستاد تنظیم بازار

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این نشست، موجودی برخی اقلام کالایی حتی از سطح پیش از اعمال محاصره دریایی نیز بالاتر رفته است.

معاون دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد که این وضعیت مطلوب، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های مسئول برای حفظ ثبات بازار در شرایط دشوار است.

وی افزود که با وجود محدودیت‌های تحمیلی از سوی رژیم آمریکا، تأمین، ورود، ترخیص و توزیع مایحتاج مردم بدون هیچ وقفه‌ای در جریان است.

تحلیل راهبردی ستاد تنظیم بازار و نقش پازوکی

ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی اصلی پایش و کنترل قیمت‌ها، این گزارش‌ها را مبنای اطمینان‌بخشی به افکار عمومی قرار داده است.

عباس پازوکی در ادامه توضیحات خود اشاره کرد که آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بازار در برابر هرگونه شوک احتمالی ارزیابی شده است.

این مقام مسئول بر لزوم همبستگی ملت ایران برای عبور از بحران‌های اقتصادی و تحریمی تأکید کرد و آن را ضامن پیروزی نهایی بر چالش‌ها دانست.

پیامدهای اقتصادی محاصره دریایی و استراتژی پازوکی

محاصره دریایی و محدودیت‌های لجستیکی تحمیلی از سوی آمریکا به عنوان یکی از چالش‌های اصلی واردات کالا در سال جاری شناسایی شده است.

با این حال، گزارش‌های ستاد تنظیم بازار نشان می‌دهد که تأمین‌کنندگان داخلی و واردات غیرمستقیم جایگزین این خلأها را پر کرده‌اند.

پازوکی تصریح کرد که روند توزیع کالا در سطح شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ بدون interruption ادامه دارد و هیچ کمبودی در قفسه فروشگاه‌ها دیده نمی‌شود.

تعهدات آتی ستاد تنظیم بازار و آینده بازار کالا

پایان جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر تداوم نظارت‌های شدید بر بازارهای داخلی و جلوگیری از ایجاد خلاءهای عرضه انجام شد.

معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس‌جمهور وعده داد که گزارش‌های بعدی این ستاد با جزئیات بیشتر و شفاف‌تر به اطلاع عموم خواهد رسید.

این رویکرد شفاف‌سازی از سوی عباس پازوکی، تلاشی برای کاهش بی‌ثباتی روانی در بازار و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به منابع داخلی است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اعلام آمادگی کامل برای توزیع کالا، می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها در روزهای آینده منجر شود.