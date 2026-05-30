پاری سن ژرمن پس از پیروزی در فینال لیگ قهرمانان، جشن پیروزی برپا می کند

هواداران پاری سن ژرمن پس از پیروزی تیمشان برابر آرسنال در ضربات پنالتی و کسب دومین قهرمانی پیاپی در لیگ قهرمانان، ورزشگاه را منفجر از شادی کردند. ویدئوهای گرفته شده در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس نشان میداد سکوها پر از تماشاگرانی است که با هر گل شده یا از دست رفته در ضربات سرنوشت ساز، فریاد میکشیدند، تشویق میکردند و همدیگر را در آغوش میگرفتند.

فینال بوداپست در وقتهای معمول و اضافه با تساوی یک بر یک به پایان رسید و کار به ضربات پنالتی کشید؛ جایی که پاری سن ژرمن برنده شد. آرسنال که پس از حدود بیست سال برای نخستین بار به فینال لیگ قهرمانان رسیده بود دو پنالتی را از دست داد و پاری سن ژرمن یک ضربه را خراب کرد.

این پیروزی پاری سن ژرمن را به نخستین باشگاهی تبدیل کرد که پس از دوره درخشش رئال مادرید در سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ توانسته از عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان دفاع کند. هواداران در پایتخت فرانسه همزمان با به صدا درآمدن سوت پایان بازی و قطعی شدن یک جام اروپایی دیگر برای شاگردان لوئیس انریکه، جشن بزرگی برپا کردند





