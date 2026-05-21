پارلمان اروپا در نشست خود قطعنامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد که بر محکومیت سرکوب و اعدام معترضان، زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی در ایران تاکید شده است.

پارلمان اروپا پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در استراسبورگ با ۵۱۶ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۹۲ رای ممتنع قطعنامه‌ای فوری در زمینه حقوق بشر ایران را تصویب کرد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق بشر شدند. همچنین درباره افزایش فشار بر زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی شده است





