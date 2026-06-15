چهار نماینده پارلمان اروپا از جناحهای مختلف سیاسی در نامهای سرگشاده خطاب به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا نسبت به وضعیت شماری از فوتبالیستهای ایرانی زندانی و گزارشهایی درباره صدور حکم اعدام برای یکی از آنها ابراز نگرانی کرده و از فیفا خواستند درباره اقداماتش در قبال این موارد توضیح دهد.
چهار نماینده پارلمان اروپا از جناحهای مختلف سیاسی در نامهای سرگشاده خطاب به جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا نسبت به وضعیت شماری از فوتبالیستهای ایرانی زندانی و گزارشهایی درباره صدور حکم اعدام برای یکی از آنها ابراز نگرانی کرده و از فیفا خواستند درباره اقداماتش در قبال این موارد توضیح دهد.
در این نامه که از سوی اعضای هیئت روابط با مردم ایران در پارلمان اروپا ارسال شده، هانا نویمن از حزب سبزها، دانیل آتار از حزب «سوسیالیستها و دموکراتها»، بارت گروتهویس، از حزب «تجدید اروپا» و لوکاس فورلاس از حزب «مردم اروپا» از فیفا پرسیدهاند که چگونه میخواهد تعهدات خود در زمینه حقوق بشر، حفاظت از بازیکنان و عدم تبعیض را در قبال گزارشهای مربوط به سرکوب فوتبالیستها در ایران اجرا کند. به گفته نویسندگان نامه، در ایران مواردی از بازداشت خودسرانه، محرومیت از دادرسی عادلانه و نقض حقوق اساسی برخی بازیکنان فوتبال گزارش شده است و دستکم یک فوتبالیست ۱۹ ساله نیز با خطر اجرای حکم اعدام مواجه است.
آنها تأکید کردهاند که حتی اگر فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا نتواند درباره پروندههای قضایی فردی اظهارنظر مستقیم کند، این گزارشها پرسشهای جدی درباره مسئولیتهای اخلاقی و حقوق بشری این نهاد ایجاد میکند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین یادآور شدهاند که فیفا پیشتر در موضوعاتی مانند محدودیت حضور زنان در ورزشگاههای ایران موضعگیری کرده و اکنون نیز با آزمونی مشابه روبهرو است.
در این نامه تأکید شده که هدف، درخواست تحریم یا حذف تیم ملی ایران از جام جهانی نیست بلکه پرسش درباره اقدامهای مشخص فیفا در برابر این گزارشها و میزان پیگیری آنها با فدراسیون فوتبال ایران است. نویسندگان نامه همچنین یادآوری کردهاند که جام جهانی علاوه بر یک رویداد ورزشی، صحنهای برای سنجش پایبندی نهادهای بینالمللی به ارزشهای انسانی است و فیفا باید نشان دهد که تعهدات حقوق بشریاش شامل همه بازیکنان، فارغ از ملیت و شرایط سیاسی میشود
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