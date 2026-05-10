پارلمان عراق وزرای دفاع و کشور را برای بررسی گزارش پایگاه نظامی اسرائیلی در صحرای نجف احضار کرد

خشم عراقیها از این موضوع در اظهارنظرهایشان در پلتفرمهای اجتماعی مشهود است و تا این لحظه، دولت عراق به صورت رسمی، به اطلاعات منتشر شده در روزنامه وال استریت ژورنال، واکنش نشان نداده است. این گزارش، از احداث یک پایگاه اسرائیلی در صحرای نجف در نزدیکی مرز عراق ـ عربستان صحبت کرده بود که در جریان تجاوز علیه ایران به عنوان پلیدیزار پشتیبانی از عملیات نظامی مورد استفاده قرار گرفته بود.
یک مسوول عراقی در بغداد در گفتوگو با شبکه العربی الجدید، اظهار کرد: پارلمان تصمیم گرفته وزرای دفاع و کشور را برای روشن شدن ابعاد واقعی گزارش منتشر شده توسط روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال احضار کند.
