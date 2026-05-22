پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا با قوانین جدید بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به توافق نرسیدند

پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر قوانین جدید بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به توافق نرسیدند؛ این قانون شامل ایجاد مراکز اخراج در خارج از اتحادیه اروپا، افزایش مدت بازداشت و ممنوعیت ورود برای اتباع کشورهای ثالثی که حق اقامت در اروپا را ندارند و تلاش برای تسریع اخراج مهاجران است. با این حال، اختلاف اصلی بر سر زمان آغاز اجرای این قانون بوده است. پارلمان اروپا خواهان اجرای فوری این مقررات است اما کشورهای عضو اتحادیه می‌گویند به زمان نیاز دارند تا بتوانند با نظام‌های خود سازگار شوند و خواستار تعویق اجرای بخش عمده این مقررات تا دو سال آینده شدند.

پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر قوانین جدید بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به توافق نرسیدند؛ قوانینی که شامل امکان بازرسی خانه‌ها و ایجاد مراکز اخراج مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا برای تسریع روند اخراج مهاجران است.

این قانون جدید که 'مقررات بازگشت' نام دارد، قرار است تدابیر سختگیرانه‌تری را برای تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی اعمال کند؛ از جمله ایجاد مراکز اخراج در خارج از اتحادیه اروپا، افزایش مدت بازداشت و ممنوعیت ورود برای اتباع کشورهای ثالثی که حق اقامت در اروپا را ندارند. پس از سه دور گفت‌وگو در استراسبورگ، نمایندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه تصمیم گرفتند مذاکرات را اول ژوئن از سر بگیرند





