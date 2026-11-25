پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای مصوب ۳۱ اردیبهشت، نهادینه‌سازی آپارتاید جنسیتی و برده‌داری توسط طالبان را تایید کرد و بر محکومیت دیپلماتیک آن‌ها تاکید داشت.

پارلمان اروپا در یک قطعنامه رسمی و صریح، وضعیت حقوقی زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان را به عنوان " آپارتاید جنسیتی"، "برده‌داری" و "ازدواج کودکان" توصیف کرده است. این نهاد قانون‌گذاری اروپایی با استناد به مستندات دقیق، نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا را فراخوانده تا این نقض فاحش حقوق بشر را در تمامی تعاملات دیپلماتیک خود محکوم کنند. این تصمیم پس از بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ اتخاذ شده و نشان‌دهنده اجماع فزاینده در سطح بین‌المللی درباره ماهیت سرکوبگرانه این رژیم است.

جزئیات قطعنامه و محدودیت‌های سیستماتیک

این پارلمان در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ای از جمله افغانستان‌اینترنشنال، به قطعنامه مصوب در ۳۱ اردیبهشت استناد کرد که در آن صراحتاً آمده است رژیم طالبان اقدامات شنیع یاد شده را نهادینه کرده است. دفتر مطبوعاتی پارلمان اروپا توضیح داد که زنان و دختران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ با آزار و اذیت سیستماتیک و روزمره مواجه بوده‌اند. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تحصیل پس از پایه ششم، منع ورود به بازار کار، محدودیت شدید در دسترسی به عدالت و خدمات درمانی، قیود سنگین بر آزادی رفت‌وآمد و حذف کامل مشارکت در زندگی عمومی است.

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بر اساس ارزیابی کارشناسان این پارلمان، مقررات جدید به شوهران این اختیار را می‌دهد که همسران خود را به بهانه "نافرمانی" مجازات کنند. حذف زنان از سلسله مراتب قضایی، دادستانی و وکالت، دسترسی آنان به دادخواهی را تا حد غیرممکن کاهش داده است. پارلمان اروپا خواستار توقف فوری شلاق زدن در ملأعام، دیگر مجازات‌های بدنی و اعدام‌ها شده و از تمام ذی‌نفعان تقاضا کرده تا محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را لغو کنند.

واکنش‌های بین‌المللی و اقدامات دیپلماتیک

بریتانیا در واکنش به این تحولات، اعلام کرده است که از تلاش‌ها برای تدوین مقررات بین‌المللی جدید جهت مقابله با "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان آگاه است. وزارت امور خارجه بریتانیا تأیید کرد که با نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین‌المللی در حال رایزنی است تا بررسی کند آیا ایجاد چارچوب حقوقی تازه می‌تواند به مهار این وضعیت کمک کند. ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز در سوم آذر در مجلس ملی این کشور، سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان را مصداق بارز "آپارتاید جنسیتی" خواند و این رویکرد را محکوم نمود.

به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین‌الملل، یکی از مطالبات اصلی فعالان حقوق زنان افغانستان و کارشناسان حقوقی است. این اصطلاح برای توصیف نظامی از قوانین و سیاست‌ها به کار می‌رود که زنان و دختران را صرفاً به دلیل جنسیتشان از بخش‌های مختلف زندگی عمومی کنار می‌گذارد. این تلاش‌ها نشان‌دهنده اوج‌گیری فشارهای دیپلماتیک برای پاسخگویی حقوقی در قبال تبعیض‌های ساختاریافته است.

دیوان کیفری بین‌المللی و حکم بازداشت رهبران طالبان

در اقدامی تاریخی، دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۷ تیر ۱۴۰۴ حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی طالبان، را صادر کرد. قضات این دیوان اعلام کردند که "دلایل معقولی" برای انتساب "جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت" به این دو مقام ارشد وجود دارد. این تصمیم گامی بزرگ در مسیر پیگرد قانونی مقامات طالبان به اتهام آزار جنسیتی و نقض گسترده حقوق بشر محسوب می‌شود.

تاریخ روابط ایران و طالبان نیز زمینه‌ساز درک بهتر این تحولات است. در ۲۳ آبان ۱۳۸۰، روزنامه "جمهوری اسلامی" در تهران با تیتر "کابل نفس کشید"، پایان نخستین دوره حکومت طالبان را نویدبخش فصلی تازه دانست. نزدیک به بیست سال بعد، در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، روزنامه "وطن امروز" با تیتر "ولایات متحده طالبان" به شکست سیاست آمریکا در افغانستان اشاره کرد. این تغییر روایت نشان‌دهنده دگرگونی پیچیده روابط ایران با این گروه است که ریشه در رقابت‌های منطقه‌ای و محاسبات امنیتی دارد.