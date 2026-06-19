پارلمان کوبا روز پنجشنبه بستهای اقتصادی را تصویب کرد که هدف آن گسترش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد است. این بسته شامل کاهش نقش دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی، خارج کردن مشارکت با شرکتهای دولتی، صدور مجوز برای شرکتهای بزرگ خصوصی و فراهم شدن امکان خرید سهام شرکتهای دولتی توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
پارلمان کوبا روز پنجشنبه بستهای شامل ۱۷۶ اصلاح اقتصاد ی را تصویب کرد که هدف آن گسترش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد است.
این بسته شامل کاهش نقش دولت در فعالیتهای مختلف اقتصادی، خارج کردن مشارکت با شرکتهای دولتی، صدور مجوز برای شرکتهای بزرگ خصوصی و فراهم شدن امکان خرید سهام شرکتهای دولتی توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. رئیسجمهور کوبا، میگل دیاس کانل، در پایان نشست پارلمانی، بر پایبندی دولت خود به نظام سوسیالیستی تاکید کرد و بر ضرورت انجام تغییرات فوری برای مقابله با وضعیت اقتصادی که کشور با آن روبهرو است تاکید کرده بود.
او به تحریم تجاری ایالات متحده و محدودیتها بر تامین نفت نسبت میدهد و به عوامل داخلی دیگری نیز اشاره کرده است؛ از جمله بوروکراسی، کندی اداری و برخی مقررات که به گفته او فعالیت تولیدی را محدود میکند. این اصلاحات در میان برخی بخشهای اقتصادی امیدهایی ایجاد کرده است و مدیر یک رستوران در هاوانا، گفت این تدابیر جدید میتواند به احیای فعالیت گردشگری و اقتصادی کمک کند
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