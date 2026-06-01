مطالعه‌ای تحلیلی از پارادوکس استراتژیک اقتصادی ای که با داخلی تنظیم‌کننده‌های تنگه هرمز، سیاست‌گذاری آمریکا در برابر چین، و پیامدهای جهانی آن در می‌گیرد.

پارادوکس استراتژیک اقتصادی، تصویرگر یک دوراهی پیچیده برای سیاست‌گذاران آمریکا یی است که درست از دل شکست راهبرد تعرفه‌ای آنان سر برآورده است. اگر تنگه هرمز باز باشد، صلح و ثبات منطقه‌ای، قیمت نفت را کاهش داده و زنجیره تأمین انرژی چین را روان و کم‌هزینه می‌کند؛ این امر بزرگ‌ترین مانع در مسیر اهداف راهبردی واشینگتن برای مهار پکن است و دست برتر را در بازار انرژی از نفت تحریم‌شده و گران‌قیمت آمریکا گرفته و به رقبایی همچون ایران و عربستان می‌سپارد.

از سوی دیگر، اگر تنگه هرمز بسته یا ناامن بماند، هزینه تأمین انرژی برای چین به‌شدت بالا رفته و موتور اقتصادی آن کُند می‌شود، اما هم‌زمان جرقه یک بحران تورمی جهانی زده خواهد شد که دامن خود آمریکا و اقتصاد شکننده جهان را نیز خواهد گرفت. در این گیرودار، به نظر می‌رسد نه یک پیروزی قاطع، بلکه یک مدیریت بحران پیچیده و پرهزینه، محتمل‌ترین سناریو باشد؛ رویکردی که در آن، آمریکا بدون بستن کامل شیر نفت جهان، به دنبال به حداکثر رساندن هزینه دسترسی چین به این انرژی حیاتی است تا هم فشار اقتصادی بر پکن را حفظ کند و هم اقتصاد جهانی را به سمت یک فروپاشی کامل سوق ندهد.

این بازی خطرناک اما هر لحظه ممکن است از کنترل خارج شود و طرفین را با خود به اعماق یک بحران فرو ببرد





