امیر دریادار فرهاد فتاحی جزئیات پارتیشن‌بندی تنگه هرمز و رد ادعای ترامپ درباره باز بودن آبراه را تشریح کرد. همچنین از اصابت موشک به آبراهام لینکلن و نقش صنایع دفاعی در پشتیبانی ناوگان سخن گفت.

امیر دریادار فرهاد فتاحی فرمانده نیروی دریایی ارتش با ارائه توضیحات دقیق درباره تقسیم‌بندی مأموریت‌ها در منطقه تنگه هرمز اظهار کرد که کنترل بخش غربی این آبراه استراتژیک بر عهده نیروی دریایی سپاه است. نیروی دریایی ارتش نیز در بخش شرقی تنگه با مأموریت‌های نظارتی، کنترلی و پشتیبانی حضور دارد و در صورت نیاز و درخواست نیروی دریایی سپاه ، یگان‌های ارتش برای انجام مأموریت‌های عملیاتی وارد عمل می‌شوند. هماهنگی و هم‌افزایی میان دو نیرو در این منطقه به صورت کامل برقرار است.

محدوده عملیاتی و تنگه احد ولایت

فرهاد فتاحی با اشاره به محدوده عملیاتی نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و شمال اقیانوس هند تصریح کرد که مسئولیت این نیرو از حوالی جاسک به سمت شرق امتداد دارد. یگان‌های نیروی دریایی ارتش در این منطقه با آمادگی کامل از مرزهای آبی کشور دفاع می‌کنند و فرمانده این نیرو برای این محدوده عنوان تنگه احد ولایت را انتخاب کرده است. این تقسیم‌بندی نشان‌دهنده ساختار هماهنگ نیروهای مسلح در حفظ امنیت آبی کشور است.

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رد ادعای ترامپ درباره باز بودن تنگه

معاون عملیاتی نیروی دریایی ارتش درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ مبنی بر باز بودن تنگه هرمز و امکان تردد آزادانه کشتی‌ها گفت که این اظهارات با واقعیت‌های میدانی انطباق ندارد. وی اعلام کرد که تنگه هرمز برای دشمنان بسته است و تنها برخی کشورها با هماهنگی مرکز فرماندهی و کنترل نیروی دریایی سپاه و بر اساس تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح، امکان عبور کنترل‌شده و تحت نظارت از این آبراه را دارند. همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سایر تعاملات در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد و همسو بودن کشورها الزاماً به معنای پیمان نظامی نیست.

چالش‌های ناوبری و محدودیت‌های دریایی

فتاحی درباره تحرکات محدود در بخش جنوبی تنگه هرمز اظهار کرد که مسیری که طرف آمریکایی برای تردد برخی شناورها ایجاد کرده، با محدودیت‌ها و مخاطرات جدی ناوبری مواجه است. عمق آب، آبخور کشتی‌های بزرگ، وجود موانع و صخره‌های دریایی و آسیب دیدن بخشی از سامانه‌های کمک‌ناوبری، امکان تردد ایمن شناورهای بزرگ از هر مسیری را فراهم نمی‌کند. در این شرایط، برخی شناورها ناچارند از مسیرهای محدودتری استفاده کنند و حتی برای انتقال سوخت و جابه‌جایی محموله‌ها از شناورهای سبک و عملیات انتقال کشتی به کشتی بهره بگیرند.

دستور تشدید محدودیت‌ها و تقابل‌های دریایی

معاون عملیاتی نیروی دریایی ارتش با اشاره به دستور اخیر فرمانده کل ارتش برای تشدید محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز گفت که این دستور با هماهنگی و هم‌افزایی میان نیروی دریایی ارتش و سپاه دنبال می‌شود. کنترل و نظارت بر تردد شناورها در این منطقه با جدیت ادامه دارد و نیروهای دریایی ما در ناوگان جنوب به‌صورت مستمر با تحرکات آمریکا مواجه هستند. بخشی از این تقابل‌ها در سطحی انجام می‌شود که امکان تشریح جزئیات آن در رسانه‌ها وجود ندارد و درگیری‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

شهادت ناویکم عباسی و توانمندی دفاعی

امیر دریادار فرهاد فتاحی از شهادت ناویکم محمد عباسی در جریان مأموریت پدافندی در منطقه سوم دریایی کنارک خبر داد و با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع این شهید گفت که حضور پرشور مردم و به‌ویژه جوانان در این مراسم برای ما بسیار امیدبخش بود. وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه نیروهای مسلح برای مقابله با محاصره دریایی اظهار کرد که طرح‌هایی در این زمینه وجود دارد و نیروهای مسلح منتظر ابلاغ برای اجرای آنها هستند و محاصره دریایی شکسته خواهد شد. فتاحی همچنین با اشاره به توانمندی صنایع دفاعی کشور در حوزه ساخت شناورهای سطحی و زیرسطحی افزود که کشور در زمینه ساخت و جایگزینی یگان‌های دریایی با مشکل اساسی مواجه نیست و ظرفیت صنعتی لازم برای بازسازی و توسعه ناوگان وجود دارد.

اصابت موشک به آبراهام لینکلن و تجربیات عملیاتی

فتاحی درباره برخی عملیات‌های انجام‌شده علیه نیروهای آمریکایی در جریان جنگ اخیر گفت که در روزهای ابتدایی جنگ، موشک‌هایی به سمت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شلیک شد که به این ناو اصابت کرد. وی توضیح داد که اصابت موشک لزوماً به معنای غرق شدن یک ناو هواپیمابر نیست اما می‌تواند مأموریت عملیاتی، تجهیزات و نیروی انسانی آنها را با اختلال مواجه کند. بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از این حمله، ناو آبراهام لینکلن برای مدتی از منطقه فاصله گرفت و به دلیل آسیب‌های واردشده، حدود سه تا چهار روز امکان انجام عملیات پروازی از روی عرشه آن فراهم نبود و نیروهای ما تجربیات ارزشمندی در این زمینه کسب کردند.