ياعظم بقائی: چرا ايران بايد اورانيوم غني شده خود را به کشور ديگري منتقل کند؟ (برزيل)

سخنگوی وزارت امور خارجه در مصاحبهای گفت: کیف عنوان: چرا ایران باید اورانیوم غنی شده خود را به کشور دیگری منتقل کند؟ .
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، در مصاحبهای با گزارشگر ویژه و ستوننویس روزنامه فولیاد سائوپائولو، تاکید کرد: - مردم ما، ملت ما، مردم منطقه و همه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری میدانند که دروغ بزرگی که درباره برنامه هستهای ایران ساخته بودند، صرفاً بهانهای برای تحت فشار قرار دادن ایران و سپس مشروعیت بخشی به جنگ تجاوزکارانه علیه ایران بود. - در غیر این صورت، همانطور که گفتم، برنامه هستهای ایران کاملاً صلحآمیز و تحت قویترین نظارتهای آژانس بود.
مجری: ممنون از فرصتی که در اختیار گذاشتید. من بسیار تعجب میکنم که مردم چقدر امیدوار هستند. بقائی: به نظر میرسد مردم نسبت به قبل از جنگ امیدوارتر شدهاند. انگیزه بیشتری برای ایستادگی، تابآوری و مقاومت دارند و فکر میکنم این یکی از جنبههای مثبت جنگ بود، چون ایالات متحده و اسرائیل باعث شدند ایرانیها متوجه شوند که در برابر تجاوز خارجی چقدر میتوانند متحد و مصمم باشند.
مجری: فکر میکنید بله. این بخشی از فرهنگ ماست، مثل یک خانواده. ممکن است اختلافنظرها و اختلافات زیادی داشته باشیم اما وقتی پای مقابله با یک متجاوز خارجی به میان میآید، همه متحد میشویم.
مجری: و البته افرادی را در خیابانها و میدانهای مختلف دیدهاید، اما در جاهای دیگر همان علاقه و تعصب نسبت به میهنشان را نشان میدهند، چون همه میدانند که این یک جنگ ناعادلانه است. artik: این جنگ بدون هیچ دلیلی به ایران تحمیل شد؛ یک اقدام تجاوزکارانه بدون تحریک قبلی بود. در شورای امنیت سازمان ملل تلاش کردند تحریمهای شورای امنیت را دوباره اعمال کنند. آن روزها اروپاییها جرأت داشتند در برابر سوءاستفاده از شورای امنیت سازمان ملل مقاومت کنند.
این بار نتوانستند یا قادر به انجام آن نبودند. فکر میکنم این بخشی از یک روند بسیار خطرناک است که جهان در حال مشاهده آن است.
