ویکتور اوربان، رهبر مجارستان، پس از ۱۶ سال در قدرت با بزرگترین چالش انتخاباتی خود روبرو است. او که به دلیل سیاستهای بحثبرانگیز و روابطش با روسیه مورد انتقاد قرار گرفته، با یک چهره سابق حزبش رقابت میکند. این مقاله نگاهی به دوران رهبری اوربان، چالشهای پیش رو و تاثیر او بر مجارستان و اتحادیه اروپا میاندازد.
هیچ رهبری در قدرت در اتحادیه اروپا به اندازه ویکتور اوربان کشورش را رهبری نکرده است. اما پس از ۱۶ سال، او در انتخابات ۱۲ آوریل با جدیترین چالش خود روبهرو است؛ جایی که بیشتر نظرسنجیها نشان میدهند او در مسیر شکست از سوی یکی از چهرههای سابق حزبش به نام پیتر ماگیار، قرار دارد. آقای اوربان از سال ۲۰۱۰ مجارستان را به چیزی تبدیل کرده که پارلمان اروپا آن را یک «رژیم دوگانه خودکامگی با انتخابات » توصیف کرده است. به نظر میرسد او خود نیز در توصیف این ساختار دچار تردید است.
او از اصطلاحات «دموکراسی غیرلیبرال» و «آزادی مسیحی» استفاده کرده است. متحدانش در جنبش ماگا در آمریکا آن را «محافظهکاری ملی» مینامند. آقای اوربان بارها با همتایان خود در اتحادیه اروپا بر سر جنگ در اوکراین درگیر شده و با مسدود کردن حمایت مالی حیاتی برای کییف، این کشور را متهم کرده است که میخواهد مجارستان را به جنگ با روسیه بکشاند.او قویترین شریک ولادیمیر پوتین در اتحادیه اروپا به شمار میرود و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از تلاش او برای کسب پنجمین دوره متوالی در قدرت حمایت کرده است. حتی جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا چند روز پیش از انتخابات به بوداپست سفر کرد و با دخالت در کارزار انتخاباتی مجارستان از رایدهندگان در این کشور خواست: «در کنار ویکتور اوربان بایستید، زیرا او برای شما ایستاده است.» تقابل او با بروکسل همچنان برای بسیاری از مجارها جذاب است، اما آقای اوربان در میان رهبران اتحادیه اروپا که به دنبال وحدت در برابر جنگ اوکراین هستند، بهطور فزایندهای منزوی شده است. پیتر سییارتو، وزیر خارجه او، اخیرا اعتراف کرد که شخصا جزئیات نشستهای اتحادیه اروپا را با همتای روس خود، سرگئی لاوروف، به اشتراک گذاشته، اما او این گفتوگوها را «دیپلماسی روزمره» خواند. آقای اوربان به مخالفانی که در یک سخنرانی انتخاباتی اخیر در شهر گیور در شمال غربی مجارستان او را هو کردند، حمله لفظی کرد. کاریزمای شخصی او بدون تردید یکی از عوامل موفقیتش بوده است، اما نظرسنجیها نشان میدهند بسیاری از حامیانش از او و اتهامات فساد پیرامون حزبش خسته شدهاند. این چهره، بسیار متفاوت از مردی بود که مربی سابق فوتبالش زمانی توانایی او را در «تصمیمگیری سریع در میدان» تحسین کرده بود. این همان رهبری بود که در سال ۲۰۱۰، زمانی که گل و لای سمی از یک معدن بوکسیت، یک دره را در مجارستان فراگرفت و سواحل دانوب را تهدید کرد، آستینها را بالا زد و در کنار آتشنشانان و داوطلبان کیسههای شن چید. آقای اوربان (نفر سوم از راست) در سال ۲۰۱۰ پس از ترکیدن یک مخزن گل سمی به آتش نشانان پیوست. آقای اوربان که اکنون ۶۲ سال دارد، نخستین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰، زمانی که هنوز دانشجوی حقوق در بوداپست بود و اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی بود، با تاسیس یک جنبش سیاسی به نام فیدس، یا اتحاد دموکراتهای جوان، شناخته شد. او به جمعیتی حدود ۲۵۰ هزار نفر گفت: «اگر به قدرت خودمان باور داشته باشیم، میتوانیم دیکتاتوری کمونیستی را پایان دهیم.» این سخنرانی جسورانه هفت دقیقهای در میدان قهرمانان برگزار شد؛ جایی که مردم برای خاکسپاری دوباره ایمره ناگی، رهبر قیام ناکام ۱۹۵۶، گرد هم آمده بودند. او ۱۰ سال بعد با یادآوری آن سخنان گفت که در آن زمان «خواسته خاموش همه برای انتخابات آزاد و یک مجارستان مستقل و دموکراتیک» را بیان کرده بود. دموکراسیای که جایگزین حاکمیت اقتدارگرای شوروی شد، تحت رهبری آقای اوربان به طور چشمگیری تغییر کرده است. پل لندوا، روزنامهنگار مجاریتبار میگوید او «از یکی از امیدوارکنندهترین مدافعان دموکراسی مجارستان به معمار اصلی افول آن تبدیل شده است.» پروفسور آندراش بوزوکی، وزیر فرهنگ پیشین مجارستان میگوید که کشورش از سال ۲۰۱۰ «تنها دموکراسی لیبرال تثبیتشده پیشین در اتحادیه اروپا است که به سطح یک نظام غیردموکراتیک در قالب یک رژیم ترکیبی رسیده است». ویکتور اوربان در سال ۱۹۶۳ در منطقهای در غرب بوداپست به دنیا آمد؛ بزرگترین پسر از سه پسر خانوادهای که پدرش مهندس کشاورزی و عضو حزب کمونیست و مادرش معلم کودکان دارای نیازهای ویژه بود. خانه خانوادگی آنها در روستای فلچوت با جمعیتی حدود دو هزار نفر، آب لولهکشی نداشت و او هنوز هم در آنجا خانهای دارد. او در یک مصاحبه در سال ۱۹۸۹ گفت که پدرش، گیوزو که او را مردی خشن توصیف کرد، سالی دو بار او را کتک میزد: «وقتی مرا میزد، فریاد هم میکشید. همه اینها را به عنوان تجربهای بد به یاد دارم.» هیچ چیز در دوران کودکی او نشان نمیداد که روزی به چالشگر نظام کمونیستی تبدیل شود. او در یک دبیرستان تحصیل کرد و عضو سازمان جوانان کمونیست بود. رهبر مجارستان از دیرباز به فوتبال علاقه مند بوده است. او در اینجا در سال ۱۹۹۸ در حال بازی دیده می شود علاقه اصلی او فوتبال بود و برای باشگاه محلیاش، افسی فلچوت، بازی میکرد و همچنان به این ورزش علاقه زیادی دارد. او در سال ۲۰۱۴ یک ورزشگاه جدید و بحثبرانگیز به نام «پانچو آرنا» افتتاح کرد که تیم آکادمی پوشکاش در آن بازی میکند؛ هرچند که این تیم تماشاگران اندکی دارد. ویکتور اوربان در ماههای پیش از ورود به دانشگاه، خدمت نظامی خود را انجام داد و میگوید پیشنهاد همکاری با سرویسهای مخفی کمونیستی را برای تبدیل شدن به خبرچین رد کرده است. او در ۲۳ سالگی با آنیکو لوای، همکلاسی خود، ازدواج کرد. آنها پنج فرزند دارند، چهار دختر و یک پسر به نام گاشپار که در آکادمی نظامی سندهرست بریتانیا آموزش دید و به عنوان افسر در ارتش مجارستان در چاد خدمت کرد. او پس از سخنرانی سال ۱۹۸۹، برای مدت کوتاهی به تحصیل فلسفه سیاسی لیبرال در آکسفورد پرداخت. این بورس تحصیلی توسط جرج سوروس، میلیاردر مجاریتبار، تامین شده بود؛ کسی که بعدها به یکی از مخالفانش تبدیل شد. اوربان در طول سالهای قدرتش به عنوان یک چهره سیاسی بحثبرانگیز در صحنه بینالمللی ظاهر شده است. او با سیاستهای خود، بهویژه در مورد مهاجرت، حاکمیت ملی و روابط با روسیه، اغلب با اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی در تضاد بوده است. موضع او در قبال جنگ در اوکراین و نزدیکیاش به ولادیمیر پوتین، انتقادات بسیاری را برانگیخته است. با این حال، او همچنان در مجارستان از حمایت قابل توجهی برخوردار است و توانسته است در انتخابات قدرت را حفظ کند. ریشههای سیاسی اوربان به جنبش دانشجویی در دوران فروپاشی شوروی بازمیگردد. او با ایدئولوژیهای محافظهکارانه و ملیگرایانه، خود را به عنوان مدافع ارزشهای سنتی و استقلال ملی مجارستان معرفی کرده است. عملکرد او در طول سالهای گذشته، مجارستان را به سمت یک مسیر جدید سوق داده است. با وجود انتقادات و چالشهای پیش رو، او همچنان به عنوان یکی از مهمترین چهرههای سیاسی اروپا شناخته میشود
