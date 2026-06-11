ویزا شبکه پرداخت خود را در چت جی پی تی ادغام کرده تا این چت‌بات بتواند به طور مستقل به جای شما خرید کند و پرداخت‌ها را تکمیل کند. این همکاری به این معناست که عامل‌های هوش مصنوعی فقط محصولات را توصیه نمی‌کنند بلکه می‌توانند خرید را در هر فروشنده‌ای که ویزا را می‌پذیرد نهایی کنند.

ویزا شبکه پرداخت خود را در چت جی پی تی ادغام کرده تا این چت‌بات بتواند به طور مستقل به جای شما خرید کند و پرداخت‌ها را تکمیل کند.

غول پرداخت ویزا شبکه خود را در چت‌جی‌پی‌تی جاسازی کرده است؛ اقدامی که به این چت‌بات امکان می‌دهد به‌طور مستقل از طرف کاربران خرید کند و تراکنش‌ها را نهایی کند و مرحله تازه‌ای از گسترش تجارت مبتنی بر هوش مصنوعی را رقم می‌زند. این همکاری به این معناست که عامل‌های هوش مصنوعی فقط محصولات را توصیه نمی‌کنند بلکه می‌توانند خرید را در هر فروشنده‌ای که ویزا را می‌پذیرد نهایی کنند.

تلاش‌های پیشین برای این نوع فناوری محدود به یک خرده‌فروش یا گروه کوچکی از فروشندگان طرف قرارداد بود. شرکت اوپن‌ای‌آی فناوری لازم را برای تعامل عامل‌ها، تصمیم‌گیری و آغاز خرید از طریق چت‌جی‌پی‌تی فراهم می‌کند. ویزا که بزرگ‌ترین شبکه پرداخت در جهان خارج از چین است، مسئول احراز مجوز پرداخت و پایش تقلب خواهد بود.

جک فورستل، مدیر ارشد محصول و استراتژی ویزا، گفت: «با تبدیل شدن عامل‌های هوش مصنوعی به بازیگران فعال در اقتصاد، تمرکز ویزا بر این است که تراکنش‌ها قابل اعتماد، امن و بی‌دردسر باشند.





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