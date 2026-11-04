معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد جنگ با ایران عامل اصلی پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای است؛ واکنش مقامات ایرانی و تحریم‌های جدید خزانه‌داری.

جی‌دی ونس ، معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده، چهارشنبه ۱۳ آبان ماه در تحلیل دقیق خود از نتایج انتخابات میاندوره‌ای اعلام کرد که جنگ با ایران عامل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه بوده است. او در پیامی مفصل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بسیاری از حامیان دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴، این بار به دموکرات‌ها رأی داده‌اند و این رویگردانی بخشی از رای‌دهندگان پیشین، مشکل اصلی را تشکیل می‌دهد.

تحلیل عوامل شکست انتخاباتی و خواسته‌های رأی‌دهندگان

ونست تأکید کرد که مسئله اصلی، پایین بودن مشارکت هواداران نبود، بلکه تغییر موضع کسانی بود که قبلاً از ترامپ حمایت کرده بودند. او به یافته‌های یک نظرسنجی استناد کرد که نشان می‌دهد چهار پاسخ اصلی برای بازگشت حامیان به صف جمهوری‌خواهان وجود دارد: پایان دادن به جنگ، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم، در اولویت قرار دادن منافع آمریکا و تغییر روابط با اسرائیل.

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این مقام ارشد آمریکایی افزود کسانی که جنگ را ارزشمند می‌دانند باید بگویند از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده، بهایی بوده که ارزش پرداخت کردن داشته است. او تاکید کرد هر گفت‌وگوی صادقانه درباره مسیر آینده جمهوری‌خواهان باید با پذیرش نقش جنگ در شکست انتخاباتی آغاز شود.

واکنش دونالد ترامپ و مقامات جمهوری اسلامی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از اعلام نتایج در شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز پذیرفت که جنگ ایران تا حدی در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشته است، اما از تصمیم خود برای جنگ دفاع کرد. ترامپ در توضیح نقش جنگ بر هزینه سوخت تمرکز کرد، در حالی که ونس پایان جنگ و تغییر روابط با اسرائیل را نیز از خواسته‌های حامیان ناراضی برشمرد.

از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی این نتیجه انتخابات را نشانه‌ای از قدرت اثربخشی خود بر مناسبات سیاسی جهان دانستند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۱۳ آبان نتیجه انتخابات را نشانه مخالفت مردم آمریکا با جنگ خواند و هشدار داد پاسخ منفی به جنگ برای آمریکا به کابوس تبدیل خواهد شد اگر دولت آمریکا خواست مردمش را نادیده بگیرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز در ایکس خطاب به مقامات آمریکایی گفت محاسبات واشینگتن درباره جمهوری اسلامی شکست خورده است. او بدون توضیح جزئیات این محاسبات، هشدار داد ادامه سیاست کنونی آمریکا پیامدهایی فراتر از گذشته خواهد داشت و تاکید کرد حمله به ایران به پیروزی منجر نمی‌شود، بلکه شکست به دنبال دارد.

تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا علیه ناوگان سایه

بر اساس بیانیه چهارشنبه ۱۳ آبان وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهار شهروند هند و نه شرکت مستقر در این کشور تحریم شده‌اند. به گفته وزارت خزانه‌داری، سونیل کومار شارما و همسرش جاسپریت پریتی شهید، مستقر در هند، از طریق ایجاد شرکت‌های مختلف و اقدامی متقلبانه، پرچم‌ها و گواهینامه‌های جعلی را برای کشتی‌های تحریم‌شده فراهم کرده‌اند که در حمل نفت ایران مشارکت دارند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اظهاراتی در همین زمینه گفت همان‌طور که بارها گفته‌ایم، در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، یا با ما هستید یا علیه ما. وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد که فعالیت‌های شارما و شهید دست‌کم از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و این زوج تلاش کردند خود را به عنوان مرجع رسمی ثبت پرچم کشور دومینیکا در منطقه کارائیب جا بزنند.

این تحریم‌ها به دلیل دور زدن مقررات بین‌المللی مربوط به تضمین ایمنی خدمه و پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی اعمال شده است. کشتی‌هایی که به طور غیرقانونی از پرچم‌های جعلی استفاده می‌کنند، فاقد پوشش معتبر بیمه حفاظت و غرامت هستند و ممکن است خسارت‌هایی به ارزش میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای محل تردد وارد کنند.