ترامپ مأموریت جی‌دی ونس را از مذاکرات ایران به مبارزه با تقلب در بودجه‌های فدرال تغییر داد؛ دولت ۱.۴ میلیارد دلار پرداخت درمانی را معلق کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، مأموریت جی‌دی ونس ، معاون خود، را از پیگیری مذاکرات با ایران به مقابله با تقلب و سوءاستفاده از بودجه‌های فدرال تغییر داد. این تصمیم چند روز پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای اعلام شد؛ شکستی که کنترل مجلس نمایندگان را به دموکرات‌ها سپرد.

ترامپ در شبکه تروث‌سوشال، مینه‌سوتا، کالیفرنیا و ایلینوی را نمونه‌های اصلی این سوءاستفاده‌ها معرفی کرد و مدعی شد هر ماه میلیاردها دلار از پول مالیات‌دهندگان به سرقت می‌رود. او از ونس خواست دامنه کار خود را به سراسر آمریکا گسترش دهد، با تمرکز ویژه بر ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها از جمله کالیفرنیا، ایلینوی، مینه‌سوتا، مین و نیویورک.

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ساختار کارگروه ضد تقلب و ابزارهای اجرایی آن

کارگروه مقابله با تقلب در ۱۶ مارس ۲۰۲۶ با فرمان اجرایی ترامپ تشکیل شد و ریاست آن بر عهده جی‌دی ونس قرار گرفت. اندرو فرگوسن، رئیس کمیسیون تجارت فدرال، معاون این کارگروه است و وزارتخانه‌های خزانه‌داری، دادگستری، کشاورزی، کار، بهداشت، مسکن، آموزش و امنیت داخلی در کنار چند نهاد فدرال دیگر به آن پیوسته‌اند.

بر اساس فرمان ترامپ، این کارگروه اختیار هماهنگی میان نهادها، بررسی پرداخت‌های مشکوک، تقویت احراز هویت و پیشنهاد توقف منابع مالی در موارد پرخطر را دارد. کاخ سفید معتقد است ضعف نظارت در برخی ایالت‌ها، از جمله پذیرش ادعای متقاضیان بدون راستی‌آزمایی کافی و خودداری از تبادل اطلاعات با دولت فدرال، راه سوءاستفاده سازمان‌یافته از برنامه‌های حمایتی را باز کرده است.

دولت در سامانه عمومی "دفتر ثبت تقلب" مدعی شناسایی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سوءاستفاده از منابع عمومی شده است. با این حال، این رقم به معنای سرقت اثبات‌شده نیست، زیرا بخشی از آن تقلب احتمالی، بخشی پرداخت‌های متوقف‌شده و بخش دیگر حاصل پرونده‌های قضائی است.

اختلاف بر سر ارقام تقلب در مینه‌سوتا

مینه‌سوتا به نمونه اصلی دولت ترامپ تبدیل شده است. پرونده مؤسسه غیرانتفاعی "فیدینگ آور فیوچر" یا "تغذیه آینده" به سوءاستفاده نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار از منابع غذای کودکان نیازمند مربوط می‌شود. متهمان وعده‌های غذایی ارائه‌نشده را ثبت می‌کردند و از برنامه‌های حمایتی دولت پول دریافت می‌کردند.

آسوشیتدپرس از سلیم سعید، رستوران‌دار سومالیایی‌تبار ساکن مینیاپولیس، به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با این شبکه نام برده است. دادستان‌ها او را به مشارکت در تقلبی حدود ۴۴ میلیون دلاری متهم کرده‌اند. پژوهشگران دانشکده سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه جورج‌تاون تأکید کرده‌اند که پرداخت‌های معلق لزوماً تقلب اثبات‌شده نیستند.

حسابرس ایالتی مینه‌سوتا دولت فدرال را به خودداری از آزادسازی منابع پس از انجام الزامات متهم کرده است. یک قاضی درخواست ایالت برای بازگرداندن پول را رد کرد، اما فرایند تجدیدنظر ادامه دارد. این اختلاف اعتبار کارزار ضد تقلب را به تفکیک ادعا از حکم قضائی گره می‌زند.

پیامدهای درمانی و ارتباط پرونده با جنگ ایران

بخش درمان در مرکز این کارزار قرار دارد. دولت پرداخت ۱.۴ میلیارد دلار از منابع خدمات درمان خانگی و مراقبت از بیماران در مراحل پایانی زندگی را معلق کرده و ثبت‌نام مراکز تازه در برنامه فدرال مدیکر را تا تقویت نظارت متوقف کرده است. هدف اعلام‌شده جلوگیری از پرداخت به مراکزی است که خدمات غیرواقعی ثبت می‌کنند.

دولت ابتدا پرداخت حدود ۳۵۰ میلیون دلار به مینه‌سوتا را به تعویق انداخت و در ماه می پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار از منابع مدیکید کالیفرنیا را معلق کرد. دولت این اقدام را بزرگ‌ترین تعویق پرداخت از این نوع توصیف کرده است. هم‌زمان، جی‌دی ونس که در هفته‌های گذشته تقریباً هر روز با میانجی‌های منطقه‌ای درباره احیای مذاکرات گفت‌وگو می‌کرد، از این پرونده کنار گذاشته شده است.

ترامپ همچنین اعلام کرد آمریکا دیگر نیازی به توافق با ایران ندارد، موضعی متفاوت با اظهارات پیشین خود درباره دستیابی قریب‌الوقوع به توافق. ونس پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات سوم نوامبر، جنگ را دلیل اصلی ناکامی حزب معرفی کرده بود. تغییر مأموریت به معنای برکناری ونس از معاونت ریاست‌جمهوری نیست، اما ترامپ می‌تواند اولویت‌های اجرایی او را تغییر دهد.