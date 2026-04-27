ونسان کمپانی: بایرن آماده انتقام از پاریس و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان است

ونسان کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، در نشست خبری پیش از نبرد با پاری سن ژرمن در پارک دو پرنس، با اعتمادبهنفس از آمادگی تیمش برای عبور از سد پاریس و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان گفت. او با تمجید از لوئیس انریکه و ستارههایی مثل اولیسه و کین، نشان داد که بایرن با تمام قوا به پاریس آمده است. کمپانی همچنین درباره برنامه خود برای نشست فردا شب، انتخاب آرون دانکس به عنوان جایگزین، دفاع مقابل مهاجمان پاریس، نگرانی از مصدومیتهای تیم، نظرش درباره لوئیس انریکه، درسهای گرفته از شکست فصل گذشته، اظهارات رومنیگه درباره اولیسه، تقابل بایرن و پاریس، شخصیت اولیسه، پیشرفت هری کین، حضور سرژ گنابری و وضعیت جمال موسیالا صحبت کرد.
نشست خبری ونسان کمپانی ، سرمربی بایرن مونیخ ، پیش از نبرد با پاری سن ژرمن در پارک دو پرنس، تحت تاثیر محرومیت خود او و تقابل دوباره با مدافع عنوان قهرمانی اروپا بود.
کمپانی با اعتمادبهنفسی بالا از آمادگی شاگردانش برای عبور از سد پاریس گفت و با تمجید از لوئیس انریکه و ستارههایی مثل اولیسه و کین، نشان داد که بایرن برای انتقام و رسیدن به فینال، با تمام قوا به پاریس آمده است. به گزارش ورزش سه، کمپانی در پاسخ به سوال درباره برنامه خود برای نشست فردا شب که به دلیل محرومیت نمیتواند روی نیمکت باشد، گفت: یک جایی در استادیوم خواهم نشست؛ شاید نه چندان دور از شما خبرنگاران.
مراحل کار کاملاً روشن است. میدانم چه زمانی اجازه دارم کاری انجام دهم و چگونه میتوانم از تیم حمایت کنم. در تمام بخشها درگیر نخواهم بود. مهمترین نکته این است که ما این معضل را به عنوان یک تیم برطرف کنیم و توانایی انجامش را هم داریم.
درباره انتخاب آرون دانکس به عنوان جایگزین خود روی نیمکت، کمپانی توضیح داد: دانکسی تجربه لازم را دارد؛ او مدتی را در کنار خط در لیگ انگلیس سپری کرده است. او معمولاً چه در تمرینات و چه در بازیها، نقش پررنگتری در هدایت تیم دارد. من صد در صد به کادر فنی و بقیه اعضای تیم اعتماد دارم.
در مورد دفاع مقابل مهاجمان خطرناک پاریس، سرمربی بلژیکی گفت: من میتوانم سوال را برعکس کنم: آنها با مهاجمان ما چه خواهند کرد؟ این یک جاده دوطرفه است. هر دو تیم خلاقیت فوقالعادهای دارند، هم از نظر موقعیتشناسی و هم در پیدا کردن راه حلها. همه چیز به جزئیات، شدت بازی و انرژی بستگی دارد.
ما حالا چهار بار با هم بازی کردهایم. ما تجربه بازی مقابل آنها را داریم، اما حریف هم همینطور است. کمپانی در پاسخ به سوال درباره نگرانی از نیمکت خالی تیم پس از مصدومیت مهرههایی مثل گونزالو گررو، کارل، بیشوف و گنابری، گفت: ما همیشه میخواهیم کل اسکواد را در اختیار داشته باشیم. مصدومیت رافائل گررو خیلی جدی نیست، اما قطعاً حیف شد که در این مرحله اتفاق افتاد.
تام بیشوف و لنارت کارل هم به زودی برمیگردند و سون اولرایش هم بازگشته است. ما ترکیب لازم برای از پس این بازی برآمدن را در اختیار داریم. درباره لوئیس انریکه، سرمربی پاریس، کمپانی گفت: او کار فوقالعادهای انجام میدهد. یک سال و نیم پیش، وقتی پاریس را بردیم، خیل عظمی از خبرنگاران از لوئیس انریکه انتقاد میکردند.
اما من همان زمان حس کردم آنها چه تیمی دارند و اتفاقی در اینجا در حال رخ دادن است. آنها تیم جوانی داشتند اما پیام واضحی فرستادند. از قهرمانی آنها در لیگ قهرمانان تعجب نکردم. شما میتوانید روحیه تیمی واقعی را در تیمهای انریکه ببینید.
بازیکنان او میدوند و میجنگند؛ او این کار را در تمام تیمهایش انجام میدهد و باید او را به این خاطر واقعا تحسین کرد. در پاسخ به سوال درباره برنامه عجیب برای حضور در رختکن، کمپانی با خنده گفت: قد من ۱۹۲ سانتیمتر است، بنابراین متاسفانه در هیچ سبد رختشویی جا نمیشوم. درباره درسهایی که از شکست فصل گذشته مقابل اینتر در لیگ قهرمانان گرفته است، کمپانی گفت: بازیکنان خیلی به آن دورها نگاه نمیکنند.
هر اتفاقی که فصل پیش افتاد و هر چه تا الان به دست آوردهایم، حاصل تلاش خودمان بوده است. همیشه باید ببینید چه چیزی میتوانید از آن یاد بگیرید. تیم ما امسال در برنابئو پیروز شده و در پاریس هم برده است. پاریس مشخصاً هنوز مدافع عنوان قهرمانی است، اما اگر تیمی باشد که بتواند از پس این چالش برآید، آن تیم ما هستیم.
میدانیم پاریس چقدر خوب است، اما ما تشنه این بازی هستیم. در مورد اظهارات کارل هاینتس رومنیگه درباره غیرقابل فروش بودن مایکل اولیسه، کمپانی گفت: قبلاً هم گفتهام که درباره اظهارات مدیران ارشدم صحبت نمیکنم. اما میتوانم درباره خودِ مایکل اولیسه حرف بزنم. کاری که مایکل انجام داده و کیفیت بازی او عالی است؛ نباید فراموش کنیم که این اولین نیمهنهایی لیگ قهرمانان اوست و تنها ۱۸ ماه است که در بالاترین سطح بازی میکند.
از نگرش او میبینم که میتواند و میخواهد به پیشرفت ادامه دهد. امیدوارم بتواند بهترین عملکردش را حتی در بازی فردا هم حفظ کند. او پتانسیل این را دارد که برای مدتی طولانی یک بازیکن در سطح اول دنیا باشد. درباره تقابل بایرن و پاریس در نیمهنهایی لیگ قهرمانان، کمپانی گفت: نه، هنوز چهار تیم باقی ماندهاند.
هر چهار تیم میتوانند رویای قهرمانی داشته باشند. وقتی صحبت از سبک بازی میشود، با مسابقهای روبهرو هستیم که به شدت فشرده است. آنها میتوانند اجازه ندهند رقیب به ریتم بازیاش برسد. بازی با پاریس مثل طوفانی است که به سمت شما میوزد.
درباره شخصیت مایکل اولیسه، کمپانی گفت: او وسواسِ جزئیات دارد. همیشه کارها را به روش خودش انجام میدهد. من با کوین دیبروینه هم کار کردهام و او هم وسواس جزئیات داشت؛ این ویژگی را در مایکل هم میبینم. او دوست دارد با همتیمیهایش شوخی کند، اما وقتی پای کار وسط باشد، فقط تمرکز میکند.
او نگرشی مثالزدنی دارد. در مورد روند پیشرفت هری کین در بایرن، کمپانی گفت: مردم در انگلیس او را فقط یک گلزن میدیدند. تمامکنندگی و رهبری او هرگز نادیده گرفته نشد، اما ما ویژگیهای دیگری مثل هوش فوتبالیاش را هم دیدهایم. ما الان میتوانیم قدر این ویژگی را بدانیم؛ چیزی که شاید در انگلیس کمی دستکم گرفته میشد.
او مثل یک عتیقه باارزش است که با گذشت زمان ارزشش بیشتر میشود. من از این جنبه بازی او هم لذت میبرم. در مورد حضور سرژ گنابری با وجود مصدومیت در پاریس، کمپانی گفت: سرژ یک بازیکن کلیدی برای ماست و کسی است که مدتهاست نقش متفاوتی ایفا میکند. برای ما، او کسی است که تیم را متحد میکند و تمام فرهنگهای مختلف در رختکن را به هم پیوند میدهد.
این تصمیم خودش بود که همراه ما بیاید و ما همیشه از این موضوع استقبال میکنیم. درباره وضعیت جمال موسیالا برای بازی فردا، کمپانی گفت: او خوب است
