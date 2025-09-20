وزیر دفاع ونزوئلا، اقدامات ایالات متحده را جنگی اعلامنشده توصیف کرد و خواستار افزایش سطح آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح این کشور شد. وی همچنین به تحولات قطر و عدم حمایت آمریکا از متحدانش اشاره کرد و ادعاهای ترامپ در مورد مبارزه با مواد مخدر را مورد توجه قرار داد.
به گزارش مشرق به نقل از شبکه المیادین، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا تأکید کرد: آنچه ایالات متحده انجام میدهد، در واقع جنگی اعلامنشده است و به همین دلیل لازم است سطح آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح ونزوئلا افزایش یابد. وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر در قطر گفت: نگاه کنید به آنچه همین حالا در قطر که کشوری متحد ایالات متحده و میزبان پایگاه نظامی آمریکا است، رخ داده است.
اشاره وزیر دفاع ونزوئلا به عدم دفاع آمریکا از دولت دوحه در برابر حمله متجاوزانه رژیم اسرائیل به اجتماع رهبران حماس در قطر است، حملهای که با شکست رو به رو شد و رژیم تل آویو در تحقق هدفش که حذف سران مقاومت فلسطین بود، ناکام ماند. این سخنان وزیر دفاع ونزوئلا در حالی بیان میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش بار دیگر اعلام کرد: بر اساس دستور من، وزیر جنگ فرمان انجام حملهای مرگبار به یک کشتی در حال قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوبی تحت فرماندهی آمریکا را صادر کرد. ترامپ مدعی شد: در حمله به این کشتی ۳ تن از قاچاقچیان مواد مخدر در آبهای بینالمللی کشته شدند، اما هیچیک از نیروهای ما آسیب ندیدند. رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش نیز همین سخنان را تکرار کرده بود. ونزوئلا، با درک عمیقی از پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و تهدیدات پنهانی که از سوی ایالات متحده متوجه خود میبیند، در حال اتخاذ تدابیری برای تقویت بنیه دفاعی خود است. وزیر دفاع این کشور، با صراحت، اقدامات آمریکا را به یک جنگ اعلامنشده تشبیه میکند، و این ارزیابی، برآمده از تجربیات تاریخی و تحلیلهای اطلاعاتی دقیق است. ونزوئلا، که منابع نفتی فراوانی دارد و همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ قرار داشته، به خوبی میداند که در مواجهه با فشارهای سیاسی و اقتصادی، باید آمادگی لازم را برای مقابله با هرگونه تهدیدی داشته باشد. افزایش سطح آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح ونزوئلا، گامی ضروری در این راستا است و نشاندهنده عزم این کشور برای حفظ استقلال و حاکمیت خود است. تحلیلگران بر این باورند که این اقدامات، پاسخی به سیاستهای مداخلهجویانه ایالات متحده در منطقه و تلاش برای بیثبات کردن دولت مادورو است. همچنین، اشاره وزیر دفاع ونزوئلا به تحولات قطر، حاوی پیامهای مهمی است. وی با زیر سوال بردن حمایت آمریکا از متحدان خود، به این موضوع اشاره میکند که حتی کشورهایی که روابط نزدیکی با ایالات متحده دارند، از حمایت بیقید و شرط واشنگتن برخوردار نیستند. حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر، که با شکست مواجه شد، نمونهای بارز از این واقعیت است. این حادثه، نشان داد که آمریکا در مواقع بحرانی، منافع خود را بر منافع متحدانش ترجیح میدهد. ونزوئلا، با تحلیل دقیق این رویدادها، در تلاش است تا از تجربههای دیگران درس بگیرد و استراتژی دفاعی خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کند. این کشور، با اتخاذ مواضع مستقل و تقویت روابط با کشورهای دیگر، به دنبال ایجاد یک موازنه قدرت در منطقه است تا از این طریق، امنیت و منافع ملی خود را تضمین نماید. در این میان، ادعاهای دونالد ترامپ در خصوص حمله به کشتیهای حامل مواد مخدر، نیز قابل توجه است. این اظهارات، در چارچوب سیاستهای مقابله با قاچاق مواد مخدر در منطقه آمریکای جنوبی مطرح میشود، اما با توجه به سوابق مداخلهجویانه آمریکا، این ادعاها با تردیدهایی همراه است. به نظر میرسد که آمریکا، از این موضوع به عنوان ابزاری برای توجیه حضور نظامی خود در منطقه و اعمال فشار بر کشورهای مخالف استفاده میکند. ونزوئلا، با هوشیاری کامل، این تحولات را زیر نظر دارد و در تلاش است تا از هرگونه سوءاستفاده از این شرایط جلوگیری کند و از این طریق، امنیت و ثبات خود را حفظ نماید. افزایش همکاریهای منطقهای و تقویت روابط با کشورهایی که دیدگاههای مشابهی در خصوص مسائل بینالمللی دارند، از جمله راهبردهایی است که ونزوئلا برای مقابله با تهدیدات احتمالی در پیش گرفته است
ونزوئلا آمریکا نظامی قطر مواد مخدر