ونزوئلا در گرداب تردید؛ از بازداشت مادورو تا سلطه نفتی رودریگز

سه ماه پس از کنار رفتن نیکلاس مادورو، ونزوئلا تحت رهبری دلسی رودریگز با پاکسازیهای سیاسی، گسترش فضای امنیتی و وابستگی شدید اقتصادی به ایالات متحده در وضعیتی مبهم و بیثبات قرار گرفته است.
سه ماه پس از سرنگونی و بازداشت نیکلاس مادورو ، ونزوئلا نه تنها در مسیر گذار به دموکراسی قرار نگرفته، بلکه در جادهای لغزنده و پرخطر گام برمیدارد. دلسی رودریگز که پیشتر در سایه مادورو فعالیت میکرد، اکنون در جایگاه رئیسجمهور موقت، یک پاکسازی گسترده و بیسابقه را علیه وفاداران به سیستم پیشین آغاز کرده است. در حالی که واشنگتن و کاراکاس در سکوتی سنگین درباره برگزاری انتخابات به سر میبرند، رودریگز با چراغ سبز دونالد ترامپ ، قفلهای صنعت نفت را به روی شرکتهای آمریکایی گشوده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که زندگی شهروندان عادی ونزوئلایی همچنان با وضعیت نرمال و رفاه اقتصادی فاصله عمیقی دارد و وعدههای تغییر، بیش از آنکه در سفره مردم ملموس باشد، در بازیهای قدرت دیده میشود. با وجود گذشت بیش از سه ماه از سقوط مادورو، نه دولت موقت و نه کاخ سفید هیچ تمایلی به تعیین تکلیف زمانبندی برای برگزاری انتخابات آزاد نشان نمیدهند. اقتدارگرایی در کاراکاس نهتنها رخت بر نبسته، بلکه با شکلی جدید و حتی خشنتر بازتولید شده است. گزارشها حاکی از آن است که رودریگز با انتصاب نزدیکان خود و حذف چهرههای دموکراتیک، در حال تحکیم پایههای قدرت فردی خویش است. به نظر میرسد دونالد ترامپ نیز از وضعیت فریز شده در ونزوئلا خرسند است؛ چرا که این بنبست سیاسی به وی اجازه میدهد بدون تنشهای انتخاباتی، به اهداف راهبردی و اقتصادی خود در دسترسی به منابع نفت ونزوئلا دست یابد. در این ساختار جدید، هر فردی که کمترین وابستگی یا نزدیکی را به امپراتوری مادورو داشته باشد، با خطر فوری بازداشت، خانهنشینی یا تبعید روبروست. در لایههای درونی دولت ونزوئلا، تغییرات بهطور حیرتانگیزی گسترده است. رودریگز تاکنون ۱۷ وزیر را برکنار، فرماندهان ارشد نظامی را جابهجا کرده و دیپلماتهای وابسته به مادورو را از بدنه دولت تصفیه کرده است. او همچنین با نظارت بر بازداشت چندین تاجر پرنفوذ، در حال بازتعریف شبکه ذینفعان قدرت است. نکته حائز اهمیت این است که جایگزینها نه از میان نیروهای شایسته، بلکه از دایره کوچک اطرافیان خود او انتخاب میشوند که نتیجه آن، شکلگیری دولتی پلیسیتر از دوران مادورو شده است. در حالی که دولت مدعی افزایش فروش نفت در بازارهای جهانی است، منتقدان این وضعیت را حراج منابع ملی به آمریکاییها میدانند؛ بهویژه آنکه عواید فروش نفت به حسابهای تحت کنترل وزارت خزانهداری آمریکا واریز میشود. این روند باعث شده است که حتی بخشهایی از جامعه که مخالف مادورو بودند، اکنون نسبت به استقلال کشور و آینده این گذار سیاسی دچار تردیدهای جدی شوند و در سکوتی آمیخته با ترس، نظارهگر سرنوشت کشورشان باشند
