علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب، با اشاره به تحولات امنیتی منطقه، تاکید کرد که دوران تحمیل امنیت از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای سپری شده و امنیت تنگه‌های راهبردی در منطقه اکنون در سایه اقتدار ایران و متحدانش تضمین می‌شود. وی همچنین نشست امنیتی پاریس را نمایشی مضحک خواند و از کشورهای غربی خواست به جای دخالت در منطقه، به مسائل امنیتی خود بپردازند.

علی اکبر ولایتی ، مشاور رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، بر پایان دوران تحمیل امنیت از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای تاکید کرد و هشدار داد که هرگونه شیطنت در منطقه با پاسخ زنجیره‌ای مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات امنیتی در منطقه، به طور خاص به موضوع تضمین امنیت در تنگه‌های راهبردی اشاره کرد و گفت: امروز نه تنها امنیت تنگه هرمز و تنگه مالاکا در سایه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و شرکای راهبردی‌مان تضمین شده است، بلکه امنیت باب‌المندب نیز در ید برادران انصارالله یمن قرار دارد. این اظهارات نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت در منطقه و افزایش توانمندی‌های امنیتی کشورهای محور مقاومت است که به طور فزاینده‌ای بر توانایی خود در تأمین امنیت منافعشان در برابر تهدیدات خارجی اتکا می‌کنند. این رویکرد، تقابل با سیاست‌های امنیتی سنتی غرب را که غالباً بر حضور نظامی و تحمیل اراده خود در مناطق مختلف جهان استوار بوده، تشدید می‌کند. ولایتی همچنین با اشاره به نشست اخیر امنیتی در پاریس، این گردهمایی را "نمایشی مضحک" خواند و خطاب به برگزارکنندگان آن گفت: اگر کشورهایی مانند انگلیس و فرانسه نگران امنیت کشتیرانی هستند، بهتر است به جای دخالت در امور منطقه و ارائه راه‌حل‌های نامربوط، فکری به حال مشکلات امنیتی خودشان کنند. او به طور خاص به تنگه مانش و "زخم کهنه" در جبل‌الطارق اشاره کرد و این کشورها را به تأمین امنیت مناطق تحت نفوذ خودشان فراخواند. این انتقاد صریح، نشان‌دهنده نارضایتی ایران از رویکرد دوگانه برخی قدرت‌های غربی است که در حالی مدعی حمایت از امنیت جهانی هستند، اما در عمل به منافع خود اولویت می‌دهند و در برخی موارد، خود مسبب ناامنی در مناطق دیگر می‌شوند. تأکید بر لزوم پرداختن به مشکلات امنیتی داخلی، تلاشی برای زیر سوال بردن اعتبار و اثربخشی دخالت‌های خارجی در مسائل منطقه‌ای است. در ادامه این پیام، مشاور رهبر انقلاب بر رویکرد قاطع ایران در برابر هرگونه اقدام خصمانه تاکید کرد و گفت: هر شیطنتی با پاسخ زنجیره‌ای مواجه خواهد شد. این جمله، ضمن برجسته کردن عزم ایران برای دفاع از منافع ملی و منطقه‌ای خود، بر ماهیت چندوجهی و هماهنگ پاسخ‌های آتی ایران تاکید دارد. این پیام به طور ضمنی به قدرت نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی ایران اشاره دارد که می‌تواند در صورت لزوم به صورت یکپارچه و با هماهنگی در سطوح مختلف به تهدیدات پاسخ دهد. چنین موضع‌گیری‌هایی در فضای بین‌المللی، نشان‌دهنده سیاست خارجی قاطعانه‌تر و جسورانه‌تر ایران در دوران کنونی است که به طور فزاینده‌ای بر توانمندی‌های داخلی و ائتلاف‌های منطقه‌ای تکیه دارد و کمتر به رویکردهای منفعلانه یا متکی بر قدرت‌های خارجی می‌پردازد. این رویکرد، در راستای سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در خصوص استقلال و عدم وابستگی به قدرت‌های استعماری و تلاش برای ایجاد نظم امنیتی پایدار در منطقه با محوریت کشورهای منطقه است. همچنین، اشاره به "زخم کهنه" در جبل‌الطارق، می‌تواند کنایه‌ای به ادعاهای ارضی برخی کشورها و مشکلات تاریخی آنها باشد که هنوز حل نشده باقی مانده و بر امنیت منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد





