بررسی جامع جنایات نیروهای امنیتی در اعتراضات شهر سامان و کوچصفهان استان چهارمحال و بختیاری و معرفی افرادی که در این جریان کشته شدند.

شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری که پیش از این به عنوان یکی از نقاط توریستی و آرام منطقه شناخته می‌شد، در روزهای دی‌ماه به کانون تجمعات گسترده مردمی و اعتراضات تبدیل شد.

موج اعتراضات که از شانزدهم دی‌ماه آغاز گشت، در روزهای هجدهم و نوزدهم به اوج خود رسید و خیابان‌هایی چون خیابان پاسداران، میدان انقلاب و بلوار معلم شاهد حضور پرشور مردم بود. اما پاسخ حکومت به این خواسته‌ها، استقرار گسترده نیروهای یگان ویژه و امنیتی بود که با تجهیزاتی چون گاز اشک‌آور، گلوله‌های ساچمه‌ای و حتی سلاح‌های جنگی به میدان آمدند. استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و استقرار تک‌تیراندازان در نقاط استراتژیک شهر، فضای امنیتی را به شدت متشنج کرد.

علاوه بر خشونت فیزیکی، حضور مخبران در میان جمعیت یکی از جنبه‌های تاریک این سرکوب بود؛ افرادی که با شناسایی معترضان، راه را برای بازداشت‌های گسترده و ارائه‌ی پرونده‌های امنیتی هموار کردند. در این میان، مهدی سنایی سامانی، تکنسین داروخانه‌ای ۳۸ ساله که همواره دغدغه‌ی تامین داروهای کمیاب برای بیماران تهی‌دست را داشت، یکی از قربانیان این خشونت شد.

مهدی که پدر دو فرزند خردسال بود، عصر ۱۸ دی‌ماه در بلوار معلم هدف گلوله‌ای قرار گرفت که از پشت به قلب او اصابت کرد و او را در دم به کام مرگ فرستاد. او پیش از این نیز در اعتراضات سال‌های گذشته حضور داشت و همواره نسبت به بی‌عدالتی‌های اجتماعی حساس بود. مراسم چهلم او در کنار احسان آقاجری برگزار شد تا عمق غم و اندوه شهر سامان نمایان شود.

احسان آقاجری، مکانیک ۲۷ ساله‌ای بود که پس از پایان ساعت کاری خود به دوستانش در تجمع پیوست، اما تیر تک‌تیراندازان از پشت به سر او اصابت کرد. احسان بیش از پنج هفته در کما بود و با وجود تلاش‌های کادر درمان، سرانجام در اثر شدت جراحات جان باخت. خانواده او در روزهای پایانی و مراسم خاکسپاری تحت فشارهای شدید مقامات نظامی و فرمانداری بودند تا هیچ شعاری در مراسم او سر داده نشود.

در سوی دیگر، شهر کوچصفهان نیز از این سرکوب در امان نماند. نیروهای بسیج و سپاه سلمان سنگر با حمله گسترده و شلیک مستقیم به سوی مردم، میدان اصلی شهر را به میدان خون تبدیل کردند. در این شب‌های سیاه، حداقل ۱۰ نفر کشته و ده‌ها نفر مجروح شدند.

امیرمحمد خداپرست، جوانی ۲۴ ساله که در صنعت محصولات چوبی فعالیت می‌کرد، ابتدا از ناحیه پهلو مجروح شد و سپس نیروهای امنیتی با شلیک تیر خلاص به سر او، زندگی‌اش را پایان دادند. سیدحسین یا همان آرین حسینی لاله‌دشتی، ۲۲ ساله که به‌تازگی از سربازی بازگشته بود و در فروشگاه میوه پدرش کمک می‌کرد، در حالی که سعی داشت از تیرها بگریزد، از پشت هدف چهار گلوله جنگی قرار گرفت.

پیکر آرین و امیرمحمد ساعت‌ها در میدان شهرداری رها شد و مانع از کمک مردم گشتند. بعدها نیروهای بسیج پیکر آرین را ربوده و با تحمیل شروطی چون دفن شبانه و غسل ندادن، پیکر او را به خانواده تحویل دادند و در اسناد رسمی به طور ساختگی او را به عنوان بسیجی معرفی کردند تا ماهیت اعتراضات را پنهان کنند.

پیمان لفوطی، ۴۰ ساله و نان‌آور دو خانواده، در حالی که همراه خواهرش سوار بر موتورسیکلت بود، به رگبار بسته شد. پیمان پدر دو دختر بود و مسئولیت نگهداری از والدین بیمارش را نیز بر عهده داشت. او بر اثر خونریزی شدید جان باخت و خواهرش نیز به شدت مجروح شد.

در کنار این‌ها، نام‌های دیگری چون فرزانه جهانبخشی، ۴۶ ساله، که سرپرست خانوار بود و برای گرفتن حق فرزندانش به خیابان آمده بود اما هرگز به خانه بازنگشت تا عروسی دخترش را ببیند، در کنار حسین بخشی، حمید صالحی، امیر یکتایی یگانه، منصور ضیایی و لیلا شکری ثبت شد. این کشتار با برپایی ایست‌های بازرسی در هفته‌های بعد ادامه یافت و تلفن‌های همراه مردم برای شناسایی معترضان بازرسی شد تا فضای ترس و وحشت در تمام منطقه حاکم شود





چهارمحال و بختیاری سرکوب اعتراضات جان‌باختگان سامان کوچصفهان

