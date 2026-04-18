رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از موجودی کافی کالا در تمامی فروشگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد که نگرانی از بابت کمبود در عرضه وجود ندارد. وی همچنین به افزایش جزئی قیمت برخی اقلام اساسی مانند روغن و لبنیات اشاره کرد.

محمد علی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور، با اطمینان خاطر اعلام کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود ندارد و کالا به وفور در دسترس مشتریان قرار دارد. وی با اشاره به پایان تعطیلات نوروزی، توضیح داد که شرکت‌های تولیدی و توزیعی پس از این ایام، فرآیند توزیع کالا را به طور جدی از سر گرفته‌اند. این اقدام منجر به آن شده است که فروشگاه‌ها اقدام به ذخیره‌سازی مازاد بر نیاز روزانه خود کنند تا سطح ذخایر را به حد مطلوب و مدنظر برسانند.

این ذخیره‌سازی استراتژیک با هدف دستیابی به تاب‌آوری بیشتر در برابر نوسانات احتمالی و اطمینان از تداوم عرضه صورت پذیرفته است. خراسانی با تاکید بر این نکته که وضعیت عرضه محصولات اساسی کاملاً عادی و مطلوب است، اظهار داشت که روال فعالیت فروشگاه‌ها و فرآیند توزیع کالا هیچ‌گونه اختلالی ندارد و طبق روال همیشگی در جریان است. این خبر می‌تواند تا حد زیادی نگرانی‌های احتمالی شهروندان را در خصوص تأمین نیازهای روزمره خود مرتفع سازد و اطمینان لازم را در خصوص پایداری بازار فراهم آورد. در ادامه این گزارش، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بررسی وضعیت قیمتی برخی از اقلام پرمصرف پرداخت. طبق بررسی‌های انجام شده توسط این اتحادیه، افزایش قیمتی در حدود ۱۶ درصد برای روغن و بین ۵ تا ۱۰ درصد برای محصولات لبنی به ثبت رسیده است. هرچند این افزایش‌ها ممکن است برای برخی مصرف‌کنندگان قابل توجه باشد، اما خراسانی تاکید کرد که این تغییرات در چارچوب پیش‌بینی‌های اقتصادی و با در نظر گرفتن شرایط تولید و عرضه صورت گرفته است. وی همچنین از توزیع مستمر و گسترده کالابرگ در تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و تصریح کرد که این اقدام در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه و تسهیل دسترسی به اقلام اساسی انجام می‌شود. طبق اظهارات وی، عرضه کالا در حال حاضر به میزان مکفی صورت می‌گیرد و فرآیند ذخیره‌سازی کالا به طور پیوسته در حال انجام است. این بدان معناست که جای هیچ‌گونه نگرانی برای تأمین کالا در بازار وجود ندارد و شهروندان می‌توانند با خیال آسوده نیازهای خود را تأمین نمایند. این اطمینان بخشی از سوی مسئولان اتحادیه، در شرایط کنونی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به ایجاد آرامش در بازار کمک کند. ثبات در عرضه و مدیریت صحیح ذخایر، کلید مقابله با هرگونه تنش قیمتی و کمبود احتمالی در آینده خواهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده همزمان با این اظهارات، قیمت سکه امامی در روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ با کاهش همراه بوده است. همچنین، قیمت ربع سکه نیز در همین روز کاهش یافته است. این تحولات در بازار ارز و سکه، جدا از وضعیت کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نشان‌دهنده دینامیسم حاکم بر بازارهای اقتصادی کشور است. با این حال، تمرکز اصلی رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اطمینان‌بخشی به مردم در خصوص تأمین کالاهای مورد نیاز روزمره بوده است. وی با تاکید بر ظرفیت بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ذخیره‌سازی و توزیع، خاطرنشان کرد که زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی به تقاضای جامعه به خوبی فراهم است. این اطمینان در سایه مدیریت هوشمندانه زنجیره‌های تأمین و همکاری نزدیک با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان حاصل شده است. در مجموع، چشم‌انداز عرضه کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای روشن به نظر می‌رسد و مسئولان این بخش بر حفظ ثبات و جلوگیری از هرگونه اخلال در بازار تأکید دارند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل تورم و تضمین رفاه نسبی جامعه تلقی شود





