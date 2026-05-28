در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، عبدالربه منصور هادی ، رئیسجمهور پیشین یمن که پس از تصرف شهر صنعاء توسط حوثیها به عربستان سعودی پناه برد، در رشتۀ سنی ۸۱ سالگی در ریاض وفات یافت.
خبر وفات وی توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد و منبعی نزدیک به خانواده هادی تأیید کرد که وی پس از دو هفته بستری در بیمارستانی در پایتخت سعودی، درگذشت. این حادثه پس از سالها نبردهای داخلی و دگرگونیهای سیاسی در یمن اتفاق افتاد؛ هادی در آوریل ۲۰۲۲ پس از فشارهای داخلی و درخواستهای حامیان عربستان، تمام اختیارات اجرایی خود را به شورای ریاستی یمن، که تحت نفوذ عربستان سعودی بود، واگذار کرد.
این واگذاری به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر یمن شناخته میشود، چرا که نشانگر پایان دورهٔ ریاستجمهوری هادی و ورود به مرحلهای جدید از ناآرامیهای قومی‑سیمیتی و مداخلهٔ قدرتهای منطقهای بود. عبدالربه منصور هادی در اوایل سپتامبر ۱۹۴۵ در روستای ذُکین، توابع الوضع در استان ابین به دنیا آمد. وی مسیر حرفهای خود را با پیوستن به بخش نظامی آغاز کرد و پس از گذراندن دورههای آموزشی در آکادمیهای بینالمللی، بهسرعت در ردههای بالای نظامی و سیاسی صعود کرد.
پیش از ریاستجمهوری، هادی بهعنوان معاون رئیسجمهور برای چندین سال فعالیت میکرد و نقش کلیدی در مدیریتٔ امور دفاعی کشور داشت. پس از انتخاب بهعنوان رئیسجمهور در سال ۲۰۱۲، وی سعی کرد با تعادل میان نیروهای مختلف داخلی و حمایتهای خارجی، ثباتی نسبی برای یمن بهوجود آورد؛ اما در سال ۲۰۱۵، با شروع جنگ داخلی که بهسرعت به درگیریهای گستردهٔ سنی‑شیعی تبدیل شد، تحت فشارهای شدید داخلی و بینالمللی، به استعفا از مقام ریاست جمهوری دست یافت.
اگرچه پس از استعفای رسمی، هادی بار دیگر ادعای ریاست جمهوری کرد و بهموجب این ادعا، موجی از تشدید خشونتها در یمن بهوجود آمد. دادگاهی در سال ۱۳۹۸ وی را به اتهام خیانت بزرگ علیه کشور بازداشت و حکم اعدام صادر کرد؛ اما بهدلیل وضعیت امنیتی و خروج وی به عربستان، این حکم اجرایی نشد.
مرگ هادی میتواند بهعنوان یک نقطهٔ متمایز در تاریخ معاصر یمن محسوب شود؛ چرا که با پایان زندگی یکی از چهرههای کلیدی این دوران، فرصت برای بازنگری در مسیر صلح و بازسازی کشور برای جامعهٔ بینالمللی فراهم میشود. در عین حال، حوادثی همچون گزارش سازمان تجارت دریایی بریتانیا مبنی بر تصادف در نزدیکی جزیره سقطری یمن، حوادث ترافیکی در کندوان و هراز، و سقوط پنج نفر در سد خاکی یاسبلاغ در استان مرکزی، نشاندهندهٔ بحرانهای چندوجهی انسانی و زیرساختی در این منطقه است که حتی پس از وفات هادی نیز ادامه دارد
