بازی موبایلی «وعده صادق 3» روایتی از 21 موج عملیاتی وعده صادق 3 است. در این بازی، تلاش شده تا واقعیتهای نبرد به شکلی واقعی بازنمایی شود. استفاده از تسلیحات بومی و ایرانی شامل انواع پهپادها و موشکها، شبیهسازی دقیق اهداف استراتژیک مورد اصابت و طراحی هوشمندانه سامانههای پدافندی و راداری رژیم صهیونیستی که در هر مرحله از بازی بر پیچیدگی و قدرت آنها اضافه میشود، از ویژگیهای مثبت این اثر است.
در 23 خرداد 1404، رژیم صهیونیستی جنگی را علیه مردم ایران آغاز کرد که نخستین جنگ نظامی مستقیم ایران در ابعاد گسترده پس از دوران دفاع مقدس بود.
این دفاع مقدس دوازده روزه، تفاوت بزرگی با جنگ هشت ساله داشت؛ تفاوتی که بیشتر در جهش خیرهکننده صنعت دفاعی و نظامی ایران، نمود یافت. در دوران دفاع مقدس، تمام امکانات و تجهیزات مدرن دنیا به لطف حامیان قدرتمند عراق در اختیار ارتش صدام بود و ایران پیچیده در تور تحریمها حتی کوچکترین وسایل جنگی را با چندین واسطه و به چند برابر قیمت میخرید.
اما امروزه ایران، به چنان قدرت بازدارندگی دست یافته است که توانست تنها ساعاتی پس از تعرض رژیم صهیونیستی، پاسخی دندانشکن به دشمن دهد. این نبرد نه تنها قدرت موشکی ایران را به تمام جهانیان نشان داد، بلکه فرصتی شد تا عموم مردم تا بیش از گذشته با توانمندیهای دفاعی و نظامی کشور آشنا شوند
Iran Israel Defense Military Game
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
حزبالله رئیسجمهوری عراق را تهدید کرد؛ چنانچه با ترامپ دیدار کند برکنار خواهد شدگروه شبهنظامی حزبالله عراق وابسته به ایران شامگاه سهشنبه 21 ژانویه 2020 «برهم صالح» رئیسجمهوری
Read more »
پمپئو: خامنهای از ترس انتخابات آزاد 7000 ایرانی را از نامزدی محروم کردمایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا جمعه 21 فوریه 2020 ضمن بیان اینکه ایرانیها سزاوار برگزاری انتخاباتی
Read more »
یمن: موشکهای حوثیها گواه قاچاق اسلحه از ایران به یمن استمعمر الآریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت یمن، روز جمعه 21 فوریه 2020 ضمن محکوم کردن حمله موشکی
Read more »
فرانسه خواستار برگزاری اجلاس فوری درباره سوریه با مشارکت آلمان، روسیه و ترکیه شدامانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه جمعه 21 فوریه 2020 خواستار برگزاری اجلاسی درباره سوریه «در
Read more »
پژوهشگر افغان: کسی که نظام را تخریب میکند بیسوادترین فرد جامعه استملک ستیز پژوهشگر روابط بینالملل و کارشناس مسایل سیاسی افغانستان یکشنبه 21 فوریه در واکنش به
Read more »
کشتی ایران و روسیه در مسکو: تساوی 21 بر 21 با کامبک ایراندر هفتمین دوره لیگ پادوبنی، کشتیگیران ایران و روسیه در مسکو به مصاف هم رفتند. ایران در 5 وزن اول شکست خورد اما از وزن 79 کیلوگرم به بعد کامبک کرد و دو تیم با امتیاز 21 بر 21 مساوی شدند.
Read more »