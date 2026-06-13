بازی موبایلی «وعده صادق 3» روایتی از 21 موج عملیاتی وعده صادق 3 است. در این بازی، تلاش شده تا واقعیت‌های نبرد به شکلی واقعی بازنمایی شود. استفاده از تسلیحات بومی و ایرانی شامل انواع پهپادها و موشک‌ها، شبیه‌سازی دقیق اهداف استراتژیک مورد اصابت و طراحی هوشمندانه سامانه‌های پدافندی و راداری رژیم صهیونیستی که در هر مرحله از بازی بر پیچیدگی و قدرت آن‌ها اضافه می‌شود، از ویژگی‌های مثبت این اثر است.

در 23 خرداد 1404، رژیم صهیونیستی جنگی را علیه مردم ایران آغاز کرد که نخستین جنگ نظامی مستقیم ایران در ابعاد گسترده پس از دوران دفاع مقدس بود.

این دفاع مقدس دوازده روزه، تفاوت بزرگی با جنگ هشت ساله داشت؛ تفاوتی که بیشتر در جهش خیره‌کننده صنعت دفاعی و نظامی ایران، نمود یافت. در دوران دفاع مقدس، تمام امکانات و تجهیزات مدرن دنیا به لطف حامیان قدرتمند عراق در اختیار ارتش صدام بود و ایران پیچیده در تور تحریم‌ها حتی کوچک‌ترین وسایل جنگی را با چندین واسطه و به چند برابر قیمت می‌خرید.

اما امروزه ایران، به چنان قدرت بازدارندگی دست یافته است که توانست تنها ساعاتی پس از تعرض رژیم صهیونیستی، پاسخی دندان‌شکن به دشمن دهد. این نبرد نه تنها قدرت موشکی ایران را به تمام جهانیان نشان داد، بلکه فرصتی شد تا عموم مردم تا بیش از گذشته با توانمندی‌های دفاعی و نظامی کشور آشنا شوند





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Iran Israel Defense Military Game

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