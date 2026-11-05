وعده کونته برای به رسمیت شناختن فلسطین و لغو توافق نظامی با اسرائیل

جوزپه کونته، رهبر جنبش پنج ستاره، وعده داد در صورت بازگشت به قدرت، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و توافق همکاری نظامی با اسرائیل را لغو کند. جزئیات این اظهارات و واکنش‌های مجلس ایتالیا.

جوزپه کونته ، رهبر جنبش پنج ستاره ایتالیا و نخست‌وزیر پیشین این کشور، در سخنرانی خود در مجلس نمایندگان ایتالیا برنامه‌های خود را برای تغییر بنیادین سیاست‌های خارجی رم در قبال فلسطین و رژیم صهیونیستی افشا کرد. وی در این محفل رسمی اعلام داشت که اگر جریان سیاسی او دوباره زمام امور را در دست بگیرد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و توافق همکاری نظامی میان ایتالیا و اسرائیل را به طور کامل قطع خواهد کرد. این اظهارات صریح در حالی مطرح شد که کونته بر ضرورت مبارزه برای احیای جایگاه حقوق بین‌الملل تأکید ویژه‌ای داشت و آن را خط قرمز سیاست خارجی جدید خود توصیف نمود.

جزئیات برنامه سیاسی و لایحه ممنوعیت واردات

اظهارات کونته همزمان با بررسی یک طرح پیشنهادی از سوی جنبش پنج ستاره در پارلمان ایتالیا صورت گرفت که هدف آن ممنوعیت قاطع واردات کالاها و خدمات از شهرک‌های اسرائیلی مستقر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است. این رهبر اپوزیسیون با دفاع از این طرح، آن را فراتر از یک بحث قانونی ساده دانست و افزود که این موضوع آغازگر دوره‌ای نوین از حکمرانی است. وی در توضیح مکانیسم این تغییر سیاست تصریح کرد که دولت جدید با امضای قطعنامه‌های لازم، رابطه نظامی فعلی را پاره کرده و بر اجرای دقیق اسناد حقوق بین‌الملل پافشاری خواهد ورزید تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.

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مواضع رقبا و انتقادهای مطرح شده به دولت

جوزپه کونته در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتقاد مستقیم از سیاست‌های دولت متشکل تحت رهبری جورجیا ملونی پرداخت و آن را مسئول اصلی غفلت ایتالیا در حمایت از حقوق بین‌الملل دانست. وی با اشاره به اینکه ایتالیا در کنار ده کشور دیگر از جمله انگلستان و کانادا تاکنون برای اعمال محدودیت بر تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اقدام نکرده است، این موضوع را نشانه‌ای از کوتاهی در دفاع از اصول دموکراتیک و حقوق بشر عنوان کرد. کونته رأی‌گیری درباره طرح پیشنهادی خود را تقابل میان پایبندی به ارزش‌های دموکراتیک یا چشم‌پوشی از آن‌ها توصیف کرد و دولت فعلی را متهم کرد که با نادیده گرفتن این اصول، نقش منفعی در صحنه بین‌المللی ایفا می‌کند.

نتیجه رأی‌گیری مجلس و واکنش‌های فوری

با وجود دفاعیات قاطع کونته و حمایت‌های گفتمانی از طرح ممنوعیت، مجلس نمایندگان ایتالیا درخواست بررسی فوری این لایحه را با ۱۴۹ رأی مخالف در برابر ۱۰۹ رأی موافق رد کرد. این رأی‌گیری تنها مربوط به تعیین فوریت بررسی طرح بود و به معنای تصویب یا رد نهایی محتوای آن به شمار نمی‌رود، اما نشان‌دهنده مقاومت قدرتمند بدنه پارلمان در برابر تغییرات سریع در سیاست خارجی است. این شکست موقت برای جنبش پنج ستاره در حالی رقم خورد که کونته از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیری ایتالیا را بر عهده داشته و اکنون به عنوان چهره اصلی اپوزیسیون، تلاش می‌کند با انتقاد از رویکردهای فعلی، پایگاه رای خود را در میان ناامیدان از وضعیت موجود گسترش دهد.

تداوم انتقادات و آینده روابط دیپلماتیک

این آخرین اقدام کونته در یک زنجیره از انتقادات مستمر او نسبت به همکاری‌های نظامی ایتالیا با رژیم صهیونیستی است. پیش از این، او در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز دولت ایتالیا را به دلیل تداوم روابط نظامی با اسرائیل به نقض صریح حقوق بین‌الملل متهم کرده بود. با تداوم این فشارهای سیاسی و رسانه‌ای از سوی رهبر جنبش پنج ستاره، انتظار می‌رود که بحث درباره جایگاه ایتالیا در تحولات خاورمیانه و نحوه تعامل با شهرک‌نشین‌ها در جلسات آینده مجلس نیز همچنان از اولویت‌های بحث و جدل‌برانگیز پارلمان باقی بماند و این موضوع به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی کشور تبدیل شود.