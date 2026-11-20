لانا نسیبه، نامزد اماراتی دبیرکلی سازمان ملل، وعده داد در صورت انتخاب با دیپلماسی فعال به جنگ‌ها پایان دهد. او متعهد به چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های سازمان بین‌المللی شد و بر مداخله فوری برای صلح تاکید کرد.

لانا نسیبه ، وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی و نماینده دیپلماسی این کشور در سازمان ملل متحد ، با اعلام نامزدی برای سمت دبیرکلی این نهاد جهانی، برنامه‌های جسورانه‌ای را برای نوسازی و تغییر رویکرد سازمان ارائه داد. او در سخنرانی‌های خود صراحتا اعلام کرد که در صورت انتخاب به این مقام کلیدی، تمام تلاش خود را برای خاتمه دادن به جنگ‌های جاری در سراسر جهان به کار خواهد گرفت. لانا نسیبه بر این باور است که استفاده از دیپلماسی بی‌وقفه و پذیرش ریسک‌های سیاسی لازم، تنها راه حل پایدار برای بحران‌های منطقه‌ای است. او همچنین بر لزوم ایجاد یک ساختار سازمانی چابک‌تر، کم‌هزینه‌تر و پاسخ‌گوتر برای مقابله با چالش‌های پیچیده جهانی تاکید ویژه داشته است.

راهکارهای عملیاتی لانا نسیبه برای اصلاح سازمان ملل

لانا نسیبه در مصاحبه خود با رسانه یورونیوز، سازمان ملل را در یک نقطه عطف تاریخی و حساس توصیف کرد که برای بازیابی اعتبار از دست رفته خود نیازمند بازگشت به مأموریت‌های اصلی است. به گفته او، مأموریت اصلی سازمان ملل متحد باید تمرکز بر تامین صلح، توسعه پایدار و رفاه انسانی در سطح جهانی باشد. لانا نسیبه با اشاره به آمار نگران‌کننده وجود ۶۵ مناقشه فعال در نقاط مختلف جهان، بر نقش کلیدی دبیرکل آینده به عنوان یک "میانجی ارشد" تاکید کرد. او معتقد است که نخستین اولویت باید برقراری آتش‌بس‌های بشردوستانه و تسهیل ارسال کمک‌های حیاتی به مناطق درگیر باشد. این دیپلمات باتجربه افزود که پس از ایجاد فضای امن برای کمک‌رسانی، تلاش‌ها باید به سمت دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی پایدار هدایت شود تا از تکرار چرخه خشونت جلوگیری گردد.

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یکی از وعده‌های اصلی لانا نسیبه مربوط به اصلاحات ساختاری درون سازمان ملل است که بر اساس آن، باید فعالیت‌های موازی و ناکارآمد حذف شوند. او با اشاره به کاهش ۲۳ درصدی کمک‌های رسمی توسعه‌ای در سال‌های اخیر، خواستار بازنگری اساسی در نحوه تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد نهادهای وابسته شد. لانا نسیبه متعهد شد که در صد روز نخست ریاست خود، یک چشم‌انداز مشترک را با کشورهای عضو و بازیگران جامعه مدنی تدوین نماید. این برنامه شامل انتقال تمرکز سازمان از مراکز اداری در مقر مرکزی به عرصه عملیات میدانی است تا تأثیر مستقیم‌تری بر زندگی مردم در مناطق بحران‌زده داشته باشد.

جایگاه تاریخی و مواضع سیاسی لانا نسیبه در رقابت

در صورت انتخاب لانا نسیبه، او رکوردهای تاریخی متعددی را شکسته و نام خود را در تاریخ سازمان ملل ثبت خواهد کرد. او به عنوان نخستین زنی که به این سمت می‌رسد، نخستین فرد با اصالت فلسطینی‌تبار و دومین دبیرکل از جهان عرب پس از بطرس بطرس غالی خواهد بود. با این حال، لانا نسیبه در پاسخ به سوالات مطبوعاتی تاکید کرد که نامزدی او صرفا به دلیل جنسیتش نیست. او صراحتا بیان کرد که وارد این رقابت شده است تا بر پایه بیش از دو دهه تجربه و قضاوت حرفه‌ای خود در عرصه دیپلماسی بین‌الملل، دیدگاه‌های خود را به کار گیرد. این دیپلمات اماراتی بر شایسته‌سالاری و تجربه عملیاتی خود به عنوان بزرگترین سرمایه برای تصدی این پست کلیدی تاکید دارد.

یکی از سوالات مهم در روند این رقابت، میزان استقلال لانا نسیبه از دولت امارات متحده عربی بوده است. او در پاسخ به این تردیدها به ماده ۱۰۰ منشور سازمان ملل استناد کرد و اعلام نمود که وفاداری مطلق دبیرکل باید به اصل و اصول منشور و حقوق بین‌الملل باشد. لانا نسیبه این اصل را به عنوان ضمانت‌نامه استقلال حرفه‌ای خود در برابر فشارهای سیاسی کشورها برشمرده است. این موضع‌گیری رسمی نشان می‌دهد که او می‌خواهد نقش خود را فراتر از منافع ملی یک کشور خاص تعریف کند و به عنوان نماینده‌ای از جامعه جهانی عمل نماید.

چالش‌های پیش رو و وضعیت رقبا در رقابت دبیرکلی

لانا نسیبه در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران‌های خاص جهانی اشاره کرد و مواضع مشخصی درباره جنگ اوکراین و درگیری غزه ارائه داد. او اعلام کرد که آمادگی دارد برای میانجیگری و ایجاد صلح در اوکراین فوراً وارد عمل شود، به شرطی که هرگونه توافق آتی بر اصول حاکمیت ملی و تمامیت ارضی استوار باشد. در خصوص بحران غزه نیز، این دیپلمات اماراتی با توجه به ریشه‌های خانوادگی‌اش به اورشلیم، این موضوع را یک مسئله هم شخصی و هم حرفه‌ای دانست. او بر ضرورت اجرای فوری قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت تاکید کرد که شامل یک طرح ۲۰ ماده‌ای برای این منطقه می‌باشد و اگرچه این طرح تایید شده است، اما اجرای آن متوقف مانده است.

ورود لانا نسیبه به میدان رقابت، فضای رقابتی برای جانشینی آنتونیو گوترش را به مرحله تعیین‌کننده‌ای رسانده است. دوره ریاست آنتونیو گوترش در پایان سال ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و تاکنون هیچ نامزدی موفق نشده است مخالفت هر پنج عضو دائم شورای امنیت را برای تصدی این سمت برطرف کند. در میان نامزدهای دیگر، ربکا گرینسپن، معاون پیشین رئیس‌جمهوری کاستاریکا، به عنوان نامزد پیشتاز این رقابت معرفی شده است. از سوی دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز از دیگر نامزدهای مطرح و قدرتمند در این رقابت پیچیده دیپلماتیک محسوب می‌شود که هر کدام شانس‌های خاص خود را دارند.