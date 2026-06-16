به‌روزرسانی جامع وضعیت ترافیک در جاده‌های اصلی ایران، محدودیت‌های ناشی از عملیات عمرانی، گزارش بادهای شدید، انفجار در دزفول، پیش‌بینی موج‌های خلیج فارس و تغییرات قیمت سکه و طلا برای ۲۵ خرداد ۱۴۰۵.

در امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، راهنمایی و رانندگی کشور به‌روزترین اطلاعات درباره وضعیت ترافیک و شرایط جوی جاده‌های اصلی کشور را منتشر کرد. طبق گزارش، ترافیک در آزادراه قزوین‑کرج‑تهران، به‌ویژه تاحدفاصل پایانه شهید کلانتری و پل کلاک و در محدوده وردآورد، به‌صورت سنگین ثبت شده است.

در همین‌حال، در آزادراه ساوه‑تهران از نقطه نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و در محور شهریار‑تهران نیز در برخی مقاطع، جریان ترافیک پرحجم و سنگین مشاهده می‌شود. در مقابل، در مسیرهای اصلی دیگر مانند محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران‑بومهن، آزادراه تهران‑پردیس، آزادراه تهران‑شمال و آزادراه قزوین‑رشت، ترافیک به‌صورت روان گزارش شده و در محورهای شمالی هیچ مداخله جوی جدی مشاهده نشده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که برخی نقطه‌های کلیدی جاده‌ای کشور تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند و رانندگان باید پیش از سفر، از آخرین تغییرات آگاه شوند. جانشین پلیس راه فراجا، سرهنگ سیاوش محبی، به‌جزئیات محدودیت‌های ناشی از عملیات عمرانی پرداخته و اعلام کرد که محور قدیم کرج‑چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک، از یکشنبه ۲۴ خرداد تا چهارشنبه ۲۷ خرداد، تمام‌روز از ساعت ۹ صبح تا ۲ بعدازظهر به‌دلیل اجرای کارگاه جاده‌ای مسدود خواهد شد.

برای عبور وسایل نقلیه، رانندگان ملزم به استفاده از مسیر جایگزین آزادراه تهران‑شمال هستند. همچنین، سرهنگ محبی تأکید کرد که کنارگذر شمالی اراک در هر دو جهت رفت و برگشت همچنان به‌عنوان محور مسدود شریانی شناخته می‌شود و مسافران باید پیش از آغاز سفر، وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را بررسی کنند.

علاوه بر گزارش‌های ترافیکی، خبرهای دیگر نیز در این روز منتشر شد؛ صدای انفجار در دزفول به‌مدت دو ساعت در ورودی‌های تهران به گوش رسید و بادهای شدید همراه با گرد و خاک در پایتخت ایجاد شد. خلیج فارس نیز پیش‌بینی می‌شود که در امروز و فردا موج‌های بالا داشته باشد.

همچنین، قیمت سکه و طلا در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به‌روز شد؛ طلا ۱۸ عیار به‌صورت جدول قیمت‌های لحظه‌ای منتشر شد و ادامه ریزش قیمت دلار و طلا گزارش شد. در بخش دیگری، خبرگزاری "شرق" به اختلافات هزینه‌ای فراتر از قیمت دارو اشاره کرد که به مناقشه‌ی قدیمی میان بیماران، داروسازان و نهادهای نظارتی منجر می‌شود





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