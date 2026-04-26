گزارشی تکان‌دهنده از بازداشت گسترده کودکان فلسطینی، شکنجه و بدرفتاری علیه آن‌ها و نقض آشکار حقوق بشر.

گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین ، تصویری هولناک از وضعیت کودکان فلسطین ی بازداشت ‌شده در زندان ‌های رژیم صهیونیستی ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها حاکی از بازداشت گسترده کودکان ، حتی کودکان زیر ۱۰ سال، و افزایش فزاینده خشونت، شکنجه و بدرفتاری علیه آن‌هاست.

این روند بازداشت‌ها نه تنها نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود، بلکه سلامت جسمی و روانی این کودکان را به شدت تهدید می‌کند. مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین تاکید کرده است که سیاست بازداشت کودکان فلسطینی به صورت سازمان‌یافته و هدفمند دنبال می‌شود و هدف از آن، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و سرکوب مقاومت است. متاسفانه، شرایط نگهداری در این زندان‌ها به حدی وخیم است که در برخی موارد منجر به مرگ کودکان شده است.

نمونه بارز این موضوع، شهادت ولید احمد، نوجوان ۱۷ ساله از سلواد در شرق رام‌الله است که در زندان مجدو به دلیل سوءتغذیه و گرسنگی جان باخت. این گزارش نشان می‌دهد که بازداشت کودکان اغلب با یورش‌های شبانه به منازل، تخریب اموال شخصی و انتقال اجباری آن‌ها همراه است. در طول این یورش‌ها و همچنین در مسیر انتقال به مراکز بازجویی، بسیاری از کودکان مورد ضرب و شتم و آزار قرار می‌گیرند.

حتی کودکان در ایست‌های بازرسی یا در مسیر رفت و آمد به مدرسه نیز بازداشت می‌شوند و تمامی بازداشت‌شدگان، بدون استثنا، با اشکالی از شکنجه جسمی و روانی مواجه هستند. این شکنجه‌ها شامل ضرب و شتم، محرومیت از خواب، تهدید و ارعاب، و همچنین بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا است که هدف از آن، اعتراف‌گیری اجباری و شکستن اراده کودکان است.

این اقدامات، نه تنها نقض حقوق اساسی کودکان است، بلکه آسیب‌های روحی و جسمی جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد می‌کند که تا سال‌ها پس از آزادی نیز با آن‌ها دست و پنجه نرم خواهند کرد. آمار تکان‌دهنده‌ای که از سوی مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین منتشر شده است، نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۳۵۰ کودک فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند.

از این تعداد، احکام ۱۶۳ نفر صادر شده است، ۹۰ نفر در بازداشت اداری بدون هیچ‌گونه اتهامی در زندان به سر می‌برند و بقیه نیز در انتظار محاکمه هستند. این آمار، نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل رژیم صهیونیستی به حقوق کودکان و قوانین بین‌المللی است. نکته قابل توجه دیگر، وجود کم‌سن‌ترین اسیر فلسطینی است که یک نوزاد ۷ ماهه است که در زندان از مادر اسیر خود متولد شده است.

این نوزاد، نمادی از درد و رنج کودکان فلسطینی است که از بدو تولد، در معرض ظلم و ستم قرار می‌گیرند. شرایط نگهداری کودکان در زندان‌های رژیم صهیونیستی، به شدت سخت و غیرانسانی توصیف شده است. ازدحام بیش از حد، محرومیت از درمان‌های لازم، محدودیت شدید در ملاقات با خانواده و شیوع بیماری‌های واگیردار مانند گال، از جمله مشکلات اساسی است که کودکان فلسطینی در زندان‌ها با آن مواجه هستند.

این شرایط، باعث تشدید بیماری‌ها و افزایش خطر مرگ در میان کودکان می‌شود. علاوه بر این، کودکان فلسطینی در زندان‌ها از حق آموزش و تفریح محروم هستند و به طور مداوم در معرض تبعیض و آزار قرار می‌گیرند. این وضعیت، باعث ایجاد آسیب‌های روحی و روانی عمیقی در کودکان می‌شود که می‌تواند تا پایان عمر آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

لازم به ذکر است که بسیاری از این کودکان، به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی بازداشت شده‌اند و هیچ‌گونه جرم واقعی مرتکب نشده‌اند. مرکز مطالعات اسرا، با انتشار این گزارش، اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دانسته و خواستار مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از کودکان فلسطینی شده است.

این مرکز، از سازمان‌های حقوق بشری، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که برای آزادی کودکان فلسطینی بازداشت‌شده، بهبود شرایط نگهداری آن‌ها و پایان دادن به شکنجه و بدرفتاری علیه آن‌ها، اقدام عاجل انجام دهند. همچنین، مرکز مطالعات اسرا، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که رژیم صهیونیستی را به دلیل نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، تحت فشار قرار دهد و از آن‌ها بخواهد که به تعهدات خود در قبال کودکان فلسطینی عمل کنند.

این گزارش، بار دیگر ضرورت توجه و حمایت بین‌المللی از کودکان فلسطینی را یادآوری می‌کند. کودکان فلسطینی، قربانیان بی‌گناهی هستند که به دلیل اشغال و ظلم، از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند. جامعه بین‌المللی، وظیفه دارد که از این کودکان حمایت کند و برای تحقق حقوق آن‌ها تلاش کند. سکوت در برابر این جنایات، به معنای همدستی با رژیم صهیونیستی و تداوم ظلم و ستم علیه کودکان فلسطینی است.

امید است که با تلاش‌های مشترک، بتوانیم به این وضعیت اسفناک پایان دهیم و کودکان فلسطینی را از ظلم و ستم نجات دهیم. این کودکان، آینده فلسطین هستند و حق دارند در صلح و امنیت زندگی کنند و از حقوق خود برخوردار باشند





فلسطین کودکان بازداشت زندان رژیم صهیونیستی شکنجه حقوق بشر مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین

