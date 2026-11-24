گزارش کامل پلیس راهور از ترافیک نیمه‌سنگین در ورودی‌های تهران و مسدودی محورهای هشتگرد و پاوه در پی بارش باران.

بر اساس آخرین اطلاعیه‌های صادر شده توسط پلیس راهور فراجا ، وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به پایتخت در روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی مواجه شده است. سرهنگ ناصر قلی‌نیا ، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک، از جریان ترافیک نیمه‌سنگین در برخی از پرترددترین جاده‌های کشور خبر داد که نگرانی‌ها را درباره تردد ایمن در این روزها افزایش داده است.

وضعیت ترافیک در ورودی‌های تهران و کرج

سرهنگ ناصر قلی‌نیا با اعلام این خبر که ترافیک نیمه‌سنگین در محدوده پایانه شهید کلانتری در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران جریان دارد، اشاره کرد که این شرایط از حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیز ادامه دارد. علاوه بر این، محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع خاص و همچنین آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده رضی‌آباد نیز دچار کندی شدید حرکت خودروها شده‌اند.

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بارش باران و مسدودی محورهای غیرشریانی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا توضیح داد که گزارش‌های دریافتی حاکی از بارش باران در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان و مازندران است. این شرایط جوی نامساعد منجر به مسدود شدن برخی محورهای غیرشریانی شده که عبارتند از جاده هشتگرد به طالقان، مسیر پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته و همچنین جاده وازک به بلده که همچنان بسته هستند.

هشدارهای پلیس راهور به رانندگان

سرهنگ قلی‌نیا با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از رانندگان خواسته است که با توجه به بارش باران در برخی استان‌ها، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب را حفظ کنند. وی همچنین اکیداً توصیه کرد که رانندگان از انجام هرگونه حرکات مخاطره‌آمیز خودداری نمایند و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.

مدیریت بحران و پیگرد قانونی تخلفات

پلیس راهور فراجا اعلام کرده است که تردد در محورهای مسدود شده اکیداً ممنوع است و رانندگان باید به هشدارهای مأموران پلیس راه توجه ویژه داشته باشند. این اقدامات nhằm جلوگیری از بروز تصادفات و مدیریت بهتر جریان ترافیک در روزهای پربارش صورت می‌گیرد و متخلفانی که بدون توجه به علائم هشداردهنده اقدام به تردد کنند، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.