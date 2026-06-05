دختران میرحسین موسوی وضعیت جدی قلبی پدرشان را گزارش دادند؛ خانهٔ این خانواده پس از حملهٔ ایالات متحده به مرکز پژوهشی پاستور آسیب‌دیدگی شد و مجبور به انتقال شدند. هم‌زمان گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دربارهٔ عدم توانایی بررسی تأسیسات اورانیوم ایران، نشست تحکیم روابط ایران و پاکستان و نوسانات اقتصادی و هواشناسی در ادامه بررسی می‌شود.

دختران میرحسین موسوی، غلام‌علی و سارا، در اظهاری شدید از وضعیت جسمی نگران‌کنندهٔ پدرشان خبر دادند که به دلیل بیماری جدی قلبی در بیمارستان قلب به مراقبت ویژه منتقل شده و وضعیت او در حالت وخیم قرار دارد.

این مشکل سلامتی به‌همین دلیل به‌سرعت تحت نظارت تیم‌های کاردیوژنیک بین‌المللی قرار گرفته و پزشکان دیگر بیمارستان اشاره کردند که احتمال خطرات حاد مرتبط با نوسان فشار خون و سرگیجه وجود دارد؛ به همین دلیل، خانوادهٔ موسوی موظف به حضور مداوم در کنار بیمار هستند تا از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری کنند. در همین روزها، پس از حملهٔ نظامی ایالات متحده به مجموعهٔ پژوهشی پاستور در تهران، خانهٔ میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، به شدت آسیب‌دیده و مجبور شدند به‌سرعت به مکان دیگری منتقل شوند.

این حمله که منجر به تخریب گستردهٔ زیرساخت‌های مسکونی شد، نه تنها برای خانوادهٔ موسوی بلکه برای ساکنان همسایه نیز خسارات جانی و مالیش به‌بار آورد و در رسانه‌های داخلی بحث‌های فراوانی برانگیخت. پیش از این، خانم رهنورد در مصاحبه‌ای خصوصی با فرزندانش اظهار کرده بود که میرحسین در وضعیت جسمانی قابل ملاحظه‌ای نیست و هنگام راه رفتن باید همواره همگی در کنار او حضور داشته باشند تا از سرگیجه، نوسانات فشار خون و سقوط جلوگیری شود؛ او افزود که این مراقبت‌های ویژه برای جلوگیری از حوادث جدید و تشدید وضعیت بیمار الزامی است.

در همین حین، گزارش‌های محرمانه‌ای که به‌تازگی از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای (IAEA) منتشر شده است، نشان می‌دهد که سال گذشته آخرین بازدید از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران بوده و این سازمان هنوز قادر به بررسی دقیق این تأسیسات نیست. این مطلب به‌موقع به عرصهٔ مذاکرات هسته‌ای بازگشت و علیرغم فشارهای بین‌المللی، مقامات ایرانی بر ضرورت حفظ استقلال ملی در مسیر برنامه هسته‌ای خود تأکید دارند.

در پی این تحولات، سفیر پاکستان به یاد و احترام به امام خمینی(ره) در مراسم سی‌و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ضمن ابراز امیدواری به پیشرفت مذاکرات میان دو کشور، بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه تأکید کرد. همچنین وزیران کل کشور ایران و پاکستان در یک نشست مشترک به نتیجه‌گیری‌های مثبت مذاکرات گذشته اشاره کردند و اعلام کردند که تلاش‌ها برای ارتقای صلح و امنیت منطقه‌ای ادامه دارد.

در همین مدت، در بخش اقتصادی، قیمت سکه و طلا در جمعهٔ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ ثبت شد؛ سکه ۱۸ عیار به‌صورت پایدار در حدود ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود و جدول قیمت طلا نشانگر نوسانات نسبی در بازار است. همچنین پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی برای مشهد و خراسان رضوی پیش از روز جمعهٔ ۱۵ خرداد، بارش رگبار باران و تگرگ در این ناحیه را نشان می‌دهد که می‌تواند تأثیراتی بر کشاورزی و رفت‌و‌آمدهای روزانه داشته باشد





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