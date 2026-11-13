وضعیت پزشکی سعید کوشکی بهبود یافت، شایعات پایان فوتبال رد شد

مهرزاد بهلولی رئیس شورای پزشکی استقلال گزارش داد ریه سعید کوشکی نinemety درصد باز شده است و شایعات پایان دوران حرفه‌ای او بی‌پایه است.

مهرزاد بهلولی ، رئیس شورای پزشکی باشگاه استقلال ، با انتشار آخرین گزارش‌های دقیق پزشکی، تایید کرد که وضعیت جسمانی سعید کوشکی ، بازیکن این تیم، رو به بهبودی است. این بیانیه رسمی در پاسخ به نگرانی‌های شدید هواداران و شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر پایان دوران حرفه‌ای این بازیکن صادر گردید تا حقایق پزشکی را شفاف‌سازی کند.

تاریخچه حادثه و اقدامات اولیه درمانی

بر اساس توضیحات ارایه شده توسط بهلولی، ماجرا از زمانی آغاز شد که سعید کوشکی در جریان تمرینات تیم استقلال دچار ضربه شدیدی گردید. بلافاصله پس از مشاهده افزایش علائم ناخوشایند در بدن بازیکن، تیم پزشکی تصمیم گرفت تا در شهر اهواز برای وی سی‌تی اسکن فوری تهیه کند.

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نتایج آنالیزهای تصویربرداری انجام شده نشان داد که هوای اضافی در ریه کوشکی محبوس شده است. این وضعیت که در پزشکی به آن پنوموتوراکس گفته می‌شود، نیازمند توجه فوری و دقیق پزشکی است. پس از شناسایی این مشکل، بازیکن برای انتقال ایمن‌تر به شهر گچساران اعزام شد تا در محیطی کنترل شده تحت مراقبت باشد.

هماهنگی‌های لجستیکی برای انتقال بیمار به پایتخت

با توجه به احتمال عود مجدد مشکلات تنفسی و حرکتی در طول مسیر، رئیس شورای پزشکی باشگاه استقلال تصریح کرد که هماهنگی‌های دقیق و ویژه‌ای با مراکز درمانی شهرهای واقع در مسیر حرکت از اهواز به گچساران و سپس به تهران انجام شده است.

هدف از این اقدامات پیشگیرانه این بود که در صورت بروز هرگونه پیچیدگی ناگهانی در وضعیت جسمانی کوشکی، تیم‌های پزشکی مستقر در این مسیر بتوانند بلافاصله و بدون اتلاف وقت، اقدامات درمانی لازم را برای نجات جان بازیکن و ثبات وضعیت وی به انجام رسانند.

این فرآیند لجستیک پیچیده نشان‌دهنده سطح بالای دقت و برنامه‌ریزی مدون در تیم پزشکی باشگاه استقلال برای مدیریت بحران‌های احتمالی در حین انتقال بیماران حساس ورزشی است.

نتایج ویدئوکنفرانس با متخصصان و وضعیت فعلی ریه

پس از بررسی پرونده پزشکی و وضعیت لحظه‌ای کوشکی، یک جلسه ویدئوکنفرانس تخصصی با حضور دکتر متدین و سایر پزشکان متخصص برگزار شد. در این نشست کارشناسی، اجماع بر این موضوع شکل گرفت که ادامه روند درمان و نظارت دقیق بر بازیکن باید در تهران و تحت نظارت تیم پزشکی اصلی باشگاه پیگیری شود.

بهلولی با اشاره به آخرین معاینات فیزیکی و آزمایشگاهی، وضعیت فعلی سعید کوشکی را خوب توصیف کرد. نکته کلیدی و امیدبخش در گزارش پزشکی این است که حدود نود درصد از ریه بازیکن تا این مرحله باز شده است. این درصد نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در فرآیند درمان و بهبود عملکرد سیستم تنفسی کوشکی است.

بررسی عفونت و تکذیب شایعات پایان دوران بازی

همزمان با روند بازگشت سلامت ریه، نمونه‌برداری‌های دقیق و متعددی از بدن بازیکن گرفته شده است. هدف اصلی این اقدامات، بررسی احتمال وجود عفونت در بافت‌های مربوطه است. تیم پزشکی اکنون در انتظار اعلام نتایج نهایی آزمایش کشت میکروبیولوژی است تا در صورت نیاز، پروتکل درمانی خود را برای مقابله با هرگونه عامل عفونی تنظیم کند.

در پایان بیانیه خود، مهرزاد بهلولی صراحتا و قاطعانه شایعات مطرح شده در فضای مجازی و رسانه‌ها درباره آینده فوتبالی سعید کوشکی را رد کرد. وی تاکید کرد که با توجه به روند رو به بهبودی و بهبودی قابل قبول وضعیت جسمانی، هرگونه خبر مبنی بر پایان دوران فوتبال این بازیکن فاقد هرگونه پایه و اساس علمی و پزشکی است.