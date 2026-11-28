اطلاعیه پلیس راهور فراجا درباره ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های تهران و مسدودیت محورهای هشتگرد تا طالقان در روز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در بامداد یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ با انتشار آخرین گزارش‌های ترافیکی، وضعیت جاده‌های ورودی و خروجی پایتخت را تشریح کرد. بر اساس این اطلاعیه، ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای پرتردد آزادراه‌های قزوین، کرج و تهران و همچنین آزادراه ساوه به تهران ثبت شده است.

جزئیات ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای اصلی

سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در تشریح دقیق محل‌های ایجاد تراکم ترافیکی اعلام کرد که در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده ساسانی تا پل کلاک و ورودی وردآورد با حجم ترافیک نیمه‌سنگین روبرو هستند. این داده‌ها نشان‌دهنده کندی جریان خودروها در ساعات صبح روز یادشده است.

Also read تهدید انسداد تنگه هرمز و تشکیل دولت ائتلافی اسرائیل

همچنین در مسیرهای دیگری که به سمت تهران جریان دارند، آرامش کامل حاکم نیست. وی افزود که در آزادراه ساوه ـ تهران و به‌ویژه در محدوده احمدآباد و همچنین در برخی مقاطع از محور شهریار ـ تهران، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. این ارقام به رانندگان نشان می‌دهد که این محورها نیازمند احتیاط بیشتری هستند.

مسدودیت محورهای غیرشریانی و گردنه‌های خطرناک

علاوه بر ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های اصلی، پلیس راهور فراجا از بسته بودن کامل سه محور غیرشهری و روستایی خبر داد. سرهنگ قلی‌نیا تأکید کرد که محور هشتگرد ـ طالقان، محور پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و همچنین محور وازک ـ بلده همچنان مسدود بوده و تردد در آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

این مسدودیت‌ها احتمالاً ناشی از شرایط جوی یا حوادث خاص در آن مقاطع جغرافیایی بوده است. پلیس راهور با اعلام این اطلاعات سعی دارد از ورود خودروهای غیرضروری به مسیرهای بسته جلوگیری کند و رانندگان را از اتلاف وقت و انرژی در مسیرهای غیرممکن منع سازد.

توصیه‌های ایمنی برای رانندگان و برنامه سفر

سرهنگ قلی‌نیا در پایان صحبت‌های خود توصیه‌های جدی را برای رانندگانی که در روز ۸ آذر ۱۴۰۵ در جاده‌ها هستند یا برنامه سفر دارند، ارائه کرد. وی خواهان اطلاع‌رسانی پیش از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های جاده‌ای شد تا رانندگان بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

پلیس راهور تأکید دارد که رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از عجله و توجه کامل به علائم راهنمایی و رانندگی، ضامن یک سفر ایمن خواهد بود. این نکات ایمنی در شرایطی که ترافیک نیمه‌سنگین و مسدودیت محورها گزارش شده است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند از بروز حوادث جاده‌ای جلوگیری نماید.