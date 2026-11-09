وضعیت سلامت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال سحر

رئیس هیات پزشکی ورزشی خوزستان جزئیات دقیق درمان و وضعیت سلامت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال آکادمی سحر در جاده شوش را تشریح کرد.

دکتر امیر شادور ، رئیس هیات پزشکی ورزشی خوزستان ، با ارائه گزارش دقیق از وضعیت جسمانی و پزشکی اعضای تیم بسکتبال آکادمی سحر تهران، جزئیات کاملی را درباره روند درمان و مراقبت‌های ویژه ارائه کرد. این اظهارات پس از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل این تیم در روز یکشنبه ساعت چهار صبح، در مسیر بازگشت از بازی با تیم پالایش نفت آبادان، منتشر شد. وی با تأکید بر پیگیری‌های مستمر برای بهبود مصدومان، بیان کرد که تیم پزشکی به سرعت وارد صحنه و مراکز درمانی شد تا شرایط اضطراری را مدیریت کند.

جزئیات دقیق مصدومیت‌ها و عملیات جراحی

بر اساس اطلاعات منتشر شده، مجموعاً نه نفر در این حادثه دچار آسیب‌دیدگی شدند که روند درمان آن‌ها با سرعت بالایی آغاز گردید. پریا مهرمند از جمله مصدومانی بود که خراشیدگی‌های بسیار شدید در ناحیه ران، ساق پا و روی پای خود تجربه کرده بود و همزمان با شکستگی‌های متعددی روبرو بود. خوشبختانه با توجه به رسیدگی سریع پزشکان در بیمارستان گلستان اهواز، این بازیکن بلافاصله مورد توجه قرار گرفت و تحت عمل جراحی عروق به صورت همزمان با اقدامات ارتوپدی قرار گرفت. این عمل جراحی حساس و پیچیده حدود هشت ساعت در بیمارستان به طول انجامید.

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وضعیت بهبودی بازیکنان ترخیص شده و اقدامات درمانی

رئیس هیات پزشکی ورزشی خوزستان گزارش داد که از مجموع نه مصدوم، هفت نفر تا ظهر همان روز ترخیص شده و روند بهبودی آن‌ها سریع پیش رفته است. یکی دیگر از اعضای تیم، خانم عادلی، دچار شکستگی در ناحیه ران شده بود که با جراحی پین‌گذاری و دریافت تراکشن در بیمارستان مورد درمان قرار گرفت. خانم عادلی پس از بهبودی ترخیص شد و روز گذشته به شهر تهران بازگشت. وی با ابراز خوشنودی از وجود پزشکان حاذق در استان خوزستان، اشاره کرد که مداخلات به موقع نقش مهمی در بازگشت سریع این ورزشکاران به فعالیت داشته است.

مراقبت‌های ویژه برای مصدومان قفسه سینه و سایر موارد

در خصوص وضعیت خانم ثابتی‌زاده که آسیب‌دیدگی در ناحیه قفسه سینه داشت، گزارش‌های اولیه نشان داد که آسیب سطحی و کوفتگی است، اما به دلیل ضربه وارد شده به شکم و سینه، بستری شدن برای احتیاط لازم بود. این بازیکن با هماهنگی مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و تهران، توسط دکتر جهانشاه، فوق‌تخصص جراحی توراکس و ریه، در بیمارستان اروند بستری شد و حال عمومی وی بسیار خوب گزارش شده است. همچنین آقای عادل سلمانی که در شوش دچار آسیب‌دیدگی ران شده بود، به بیمارستان اروند اهواز منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

آخرین مصدوم که در بیمارستان نظام مافی شوش بستری است، حال عمومی خوبی دارد اما در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت نظارت دقیق پزشکان قرار دارد. دکتر شادور ابراز امیدواری کرد که با استفاده از تمام امکانات موجود در استان خوزستان، تمامی عزیزان هر چه سریع‌تر به عرصه ورزش بازگردند و تأکید کرد که پیگیری‌های درمانی تا آخرین مرحله ادامه خواهد داشت. همچنین گزارش شده که حال عمومی بیشتر اعضای تیم بسکتبال آکادمی سحر پس از این رویداد، خوب و قابل قبول است.