بررسی عمیق وضعیت "نه جنگ نه صلح" میان ایران و آمریکا، تحلیل تأثیرات اقتصادی تحریم‌ها بر معیشت مردم، و ریسک‌های امنیتی در تنگه هرمز و حضور ناو هواپیمابر آمریکا.

وضعیت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در الگوی "نه جنگ، نه صلح" تثبیت شده است که اگرچه به معنای توقف درگیری‌های نظامی مستقیم است، اما بحران فرسایشی را رقم زده که اقتصاد و امنیت روزمره را تحت فشار قرار می‌دهد. تهران و واشنگتن هر دو در شرایط کنونی خود را در موقعیت برتر می‌بینند و تصور می‌کنند که می‌توانند با ادامه فشار، طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادار کنند. در این وضعیت، نه توافقی پایدار وجود دارد که چشم‌انداز روشنی ترسیم کند و نه جنگی تمام‌عیار که تکلیف طرف‌ها را مشخص سازد.

مکانیسم فشار و مقاومت استراتژیک دو طرف

آمریکا به فشار اقتصادی و محدودیت‌های تجاری متکی است در حالی که ایران تلاش می‌کند با حفظ توان بازدارندگی و اهرم‌های منطقه‌ای، هزینه فشارها را افزایش دهد. این راهبردها همانطور که ماه‌های گذشته نشان داده‌اند لزوماً به توافقی پایدار منتهی نمی‌شوند و هر دو طرف در شرایطی گرفتار شده‌اند که مقاومت طرف مقابل را نشانه‌ای از ضرورت افزایش فشار می‌دانند. توقف حملات نظامی به شکلی که در دوره جنگ ۴۰ روزه در جریان بود، به‌تنهایی به معنای پایان بحران نیست. آتش‌بس در شرایطی که مسائل اصلی مورد اختلاف بین ایران و آمریکا از جمله تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای، امنیت دریایی و مناسبات منطقه‌ای حل نشده‌اند، بیش از آنکه تصوری از صلح ایجاد کند به وقفه‌ای در درگیری شبیه است.

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پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای معیشت مردم

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وضعیت "نه جنگ و نه صلح" کنونی، تداوم فشار اقتصادی است که تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و تجاری، دشواری فروش نفت و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و بیمه را در بر می‌گیرد. این فشار فقط به دولت محدود نمی‌شود و کاهش درآمدهای ارزی، دشواری تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه، افزایش هزینه واردات و بی‌ثباتی بازار ارز، مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها اثر می‌گذارد. در شرایطی که اقتصاد با مشکلات ساختاری، تورم و کمبود منابع روبرو است، ادامه بن‌بست سیاسی می‌تواند آسیب‌پذیری جامعه را افزایش دهد. داده‌ها و گزارش‌های اقتصادی نیز از پیامدهای منفی بلاتکلیفی کنونی، تحریم‌ها و کمبود منابع انرژی و آب بر رشد اقتصادی و معیشت مردم حکایت دارند. کاهش درآمد واقعی خانوارها و محدود شدن دسترسی به برخی کالاها و داروها، نشان می‌دهد که هزینه بن‌بست صرفاً محدود به اتاق‌هایی که دیپلمات‌ها در آن دیدار می‌کنند باقی نمی‌ماند.

اهمیت راهبردی تنگه هرمز و ناو هواپیمابر آمریکا

تنگه هرمز کانون این جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و اهمیت این تنگه فراتر از اختلاف‌های ایران و آمریکا است. این گذرگاه یکی از مسیرهای حیاتی انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و اختلال در عبور کشتی‌ها می‌تواند بازار نفت، گاز و حمل‌ونقل دریایی را تحت تأثیر قرار دهد. حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت خام و فرآورده‌های نفتی جهان و نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور می‌کند. رویدادهای این روزها از جمله انفجار نفتکش‌ها در تنگه هرمز و حضور سومین ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه باید در همین راستا ارزیابی شود. استقرار سومین ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه و برخورد یک نفتکش دیگر در شرق تنگه هرمز با مین، هشدارهای امنیتی جدیدی را ایجاد کرده است.

ریسک محاسبه اشتباه و آینده تنش‌ها

آمادگی بالا برای ازسرگیری جنگ در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک نیز در جریان است، فضای تصمیم‌گیری را شکننده می‌کند. این بدان معناست که یک حادثه دریایی، حمله محدود یا برداشت اشتباه از تحرکات نظامی می‌تواند بار دیگر تنش را به سطحی خطرناک برساند. از سوی دیگر، نبود توافق روشن درباره شرایط پایان بحران، امکان تفسیرهای متفاوت از آتش‌بس را افزایش می‌دهد و هر طرف ممکن است اقدام طرف مقابل را نقض تعهدات بداند. حتی حملات پراکنده و تهدیدهای لفظی نیز می‌توانند اعتماد به امنیت مسیر را تضعیف کنند و شرکت‌های کشتیرانی، بازارهای انرژی و دولت‌های وابسته به صادرات و واردات از تداوم شرایطی که اطمینانی در مورد شرایط فردا وجود ندارد متضرر شوند. معادله خطرناک تنگه هرمز نشان می‌دهد که آمریکا و ایران با افزایش تبادل آتش به جنگ تمام‌عیار تازه‌ای نزدیک می‌شوند و این وضعیت هزینه‌های متقابلی را بر اقتصاد ایران و کشورهای منطقه تحمیل می‌کند.