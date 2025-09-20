وضعیت بحرانی آلودگی هوا در غرب کشور: قصرشیرین، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب در شرایط خطرناک

شاخص آلودگی هوا در قصرشیرین، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب به سطح بحرانی رسیده است. گرد و غبار ناشی از بیابان‌های عراق دید افقی را به شدت کاهش داده است. توصیه‌های بهداشتی برای مقابله با آلودگی هوا ارائه شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قصرشیرین اعلام کرد که داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا نشان می‌دهد که شاخص لحظه‌ای ساعت ۶ صبح امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در ایستگاه‌های قصرشیرین و سرپل ذهاب به عدد ۵۰۰، کرمانشاه به ۴۵۰ و اسلام آباد غرب به ۵۰۰ رسیده است، که این نشان‌دهنده وضعیت بحرانی و خطرناک است. پژمان فتاح‌پور، با تاکید بر ضرورت مراقبت از خود توسط مردم منطقه، افزود: بر اساس این وضعیت، ساکنان این مناطق باید اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند و از خروج غیرضروری از منازل خودداری کنند.

وی اضافه کرد: همچنین ایستگاه پاوه با شاخص ۲۸۰ در وضعیت بسیار ناسالم و اضطراری قرار دارد که شهروندان این مناطق نیز باید مراقبت‌های لازم را به عمل آورند. بر اساس شاخص‌های سنجش کیفی هوا، کیفیت هوا در هفت سطح دسته‌بندی می‌شود: سبز (صفر تا ۵۰)، زرد (۵۰ تا ۱۰۰)، نارنجی (۱۰۱ تا ۱۵۰)، قرمز (۱۵۱ تا ۲۰۰)، بنفش (۲۰۰ تا ۳۵۰) و قهوه‌ای (از ۳۵۰ به بالا)، که این سطوح به چهار دسته استاندارد، هشدار، اضطرار و بحران تقسیم می‌شوند. تصاویر ماهواره‌ای هواشناسی نشان می‌دهد که توده گرد و غبار برخاسته از بیابان‌های شمال عراق همچنان در حال ورود به استان‌های غربی کشور است. این وضعیت باعث کاهش دید افقی در قصرشیرین به ۷۰۰ متر شده و برای دومین روز متوالی آسمان این شهرستان مرزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.\امیر پرویز نجفی، رئیس اداره هواشناسی قصرشیرین، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد که میزان دید افقی در حال حاضر به ۷۰۰ متر رسیده است که ۹۳۰۰ متر کمتر از حد استاندارد هوای سالم (۱۰ هزار متر) است. وی افزود: کمترین میزان دید افقی در شب گذشته به ۲۰۰ متر کاهش یافت. نجفی با اشاره به دمای فعلی ۲۲ درجه و رطوبت ۴۱ درصدی، بیشینه سرعت وزش باد در قصرشیرین را ۷ متر بر ثانیه (۲۱ کیلومتر در ساعت) اعلام کرد. وی با بیان اینکه از ابتدای امسال، آسمان قصرشیرین در بیشتر روزها غبارآلود بوده است، گفت: از کل روزهای شهریور ماه، ۱۱ روز در این شهرستان با غبار همراه بوده است. رئیس اداره هواشناسی قصرشیرین میزان بارندگی این شهرستان از ابتدای سال زراعی جاری را ۲۱۶.۱ میلی‌متر و مجموع بارش سال گذشته را ۴۱۶.۲ میلی‌متر اعلام کرد و افزود: میزان بارش سال زراعی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. شهرستان گرمسیری قصرشیرین در غرب کرمانشاه بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت دارد و با عراق بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز مشترک دارد.\کارشناسان بهداشتی توصیه می‌کنند که در شرایط گرد و غبار، به ویژه در شهرهای بحرانی، افراد حساس از جمله سالمندان، مادران باردار، کودکان و بیماران قلبی-عروقی و تنفسی از خروج از منزل خودداری کنند. در شهرهایی که وضعیت هشدار وجود دارد، گروه‌های پرخطر و حساس باید در خانه بمانند و سایر افراد با استفاده از ماسک مناسب و در صورت ضرورت از منزل خارج شوند. همچنین در هوای آلوده به گرد و غبار، فعالیت‌های بدنی مانند پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری می‌تواند به سیستم تنفسی آسیب جدی وارد کند. ساکنان مناطق آلوده در صورت استفاده از خودرو شخصی، باید شیشه‌ها را بالا کشیده و تهویه خودرو را در حالت گردش هوای داخل قرار دهند تا از ورود هوای آلوده به داخل کابین جلوگیری شود. همچنین، کارکنانی که به دلیل شغل خود بیشتر در معرض گرد و غبار قرار دارند، باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند. توصیه می‌شود برای کاهش اثرات آلاینده‌ها از شیر، ماست کم‌چرب، میوه‌ها، سبزیجات تازه و مایعات استفاده شود. در صورت بروز تنگی نفس یا هرگونه ناراحتی قلبی-عروقی، باید فوراً به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کرد





آلودگی هوا گرد و غبار قصرشیرین سرپل ذهاب سلامت

