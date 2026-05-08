رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از تردد روان در اکثر محورهای شمالی کشور خبر داد و هشدار داد که رانندگان باید در برخی مناطق با احتیاط تردد کنند.
سرهنگ ناصر قلینیا با اشاره به وضعیت جوی در برخی مناطق اظهار داشت که در حال حاضر بارش باران در فیروزکوه و مهگرفتگی در ارتفاعات چالوس گزارش شده است. وی افزود که در سایر محورهای شمالی مانند چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت، تردد در مسیر رفت و برگشت روان است.
این مسئول پلیس راهور همچنین هشدار داد که در برخی محورهای استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز بارش باران و مهگرفتگی مشاهده میشود و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند. در همین زمینه، قلینیا درباره وضعیت محورهای مسدود شریانی نیز توضیح داد که محور قدیم بستانآباد-میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه به دلیل انسداد فصلی مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین مانند قرهچمن-کوهسالار علیا-سهراهی ترکمانچای-راه روستایی چپقلو-میانه و همچنین مسیر قرهچمن-راه فرعی هشترود-میانه انجام میشود.
علاوه بر این، برخی از محورهای دیگر مانند گنجنامه-تویسرکان، سروآباد-پاوه (گردنه تته)، سیسخت-پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک-بلده نیز به دلیل انسداد فصلی مسدود هستند.
در همین زمینه، پلیس راهور فراجا از رانندگان خواسته است که در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا انسداد در جادهها، به خط ۱۱۳ تماس بگیرند و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
