وضعیت حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش و آزمون استخدامی سال آینده

معاون وزیر آموزش و پرورش از تسویه بدهی‌های بازنشستگان سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد و شرایط آزمون استخدامی سال تحصیلی آینده را تشریح کرد.

علی فرهادی ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ، با اشاره به وضعیت مالی و اداری این وزارتخانه، اعلام کرد که بدهی‌های آموزش و پرورش به بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بابت رتبه‌بندی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تأمین اعتبار شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گروهی از بازنشستگان بابت رتبه‌بندی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هنوز از باز شدن گره پرداخت پاداش پایان خدمت محروم باقی مانده‌اند. معاون وزیر تأکید کرد که علاوه بر این گروه خاص، هیچ بدهی دیگری به بازنشستگان وجود ندارد و تمامی تعهدات مالی تا حد زیادی مرتفع شده است.

تشریح جزئیات رتبه‌بندی و اختلافات قانونی

مشکل اصلی بازنشستگان فرهنگی مربوط به تاخیر در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و اختلاف بر سر نحوه اعمال این قانون در احکام بازنشستگی است. قانون رتبه‌بندی تاریخ اجرای خود را ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تعیین کرده بود، اما اجرای عملی آن با تاخیر صورت گرفت. این تاخیر باعث شد گروهی از معلمان که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند، در برخورداری از مزایای رتبه‌بندی و محاسبه حقوق بازنشستگی با مشکل مواجه شوند و از حقوق قانونی خود محروم بمانند.

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اختلاف نظر میان وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری بر سر اصلاح احکام، پرداخت کسورات قانونی و تامین اعتبار، روند رسیدگی به مطالبات این گروه را طولانی کرد. با وجود تلاش‌ها در سال‌های بعد از طریق قانون بودجه برای رفع این مشکل، همچنان بخشی از مطالبات فرهنگیان بازنشسته آن زمان پرداخت نشده باقی مانده است. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در خرداد امسال نیز از باقی ماندن معوقات رتبه‌بندی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ خبر داد و تضمین داد که پرداخت مطالبات بازنشستگان در اولویت قرار دارد.

وضعیت اعتبارات و گام‌های بعدی تسویه حساب

علی فرهادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد که مقداری بدهی به بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بابت رتبه‌بندی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وجود دارد، اما مشکل از نظر تفسیر قانون باقی مانده است. وی افزود که با سازمان برنامه و بودجه در حال رفع این موانع تفسیری هستند و هیچ مشکلی در تامین اعتبار برای پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی وجود ندارد. بنابراین، فرآیند تسویه حساب با این گروه در دست اقدام است و انتظار می‌رود با حل اختلافات تفسیری، معوقات این دسته از فرهنگیان نیز پرداخت شود.

برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آزمون استخدامی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره آزمون استخدامی نیز توضیحاتی ارائه کرد. وی بیان داشت که در آغاز سال تحصیلی سال جاری، با وجود مجوز برای استخدام حدود ۲۴ هزار نفر، به دلیل شرایط جنگی امکان برگزاری آزمون فراهم نشد. با این حال، توزیع نیروی انسانی به نحوی برنامه‌ریزی شد که هیچ کلاسی بدون معلم و هیچ معلمی سازماندهی نشده و بدون کلاس نباشد. تاکید وزارتخانه بر مدیریت بهینه نیروهای انسانی و شروع به موقع آموزش حضوری در تمام مدارس است.

در پاسخ به سوال درباره برگزاری آزمون استخدامی برای سال تحصیلی آینده، فرهادی توضیح داد که برای تعیین میزان نیروی مورد نیاز، باید خروجی‌های آموزش و پرورش با عنوان بازنشستگی و ورودی‌ها شامل دانش‌آموختگان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی بررسی شود. وی تأکید کرد که چنانچه لازم به برگزاری آزمون استخدامی باشد، حتما اعلام خواهد شد. در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار فرهنگی و همکار اجرایی در بیش از ۱۲۵ هزار مدرسه دولتی و غیر دولتی شاغل هستند که از این تعداد ۲۱ هزار مدرسه غیر دولتی محسوب می‌شود.