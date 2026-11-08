وضعیت جاده قدیم چالوس و محورهای شمالی پس از بارش باران

رئیس پلیس راه فراجا از بازگشایی جاده قدیم چالوس پس از ریزش سنگ خبر داد. بررسی وضعیت ترافیکی و جوی محورهای هراز، فیروزکوه و سایر راه‌های شمالی.

سردار سیاوش محبی ، رئیس پلیس راه راهور فراجا ، روز دوشنبه گزارش داد که محدودیت‌های اعمال شده بر جاده قدیم چالوس به دلیل بارش باران و خطر ریزش سنگ، با بهبود شرایط جوی رفع شده است. بر این اساس، تردد در این محور حیاتی که روزی چندین ساعت مسدود بود، اکنون به‌صورت دوطرفه برای خودروهای مسافربری و باری از سر گرفته شده است.

بازگشایی جاده قدیم چالوس پس از اتمام ریزش‌ها

هدف اصلی از اعمال محدودیت‌های ترافیکی، حفظ ایمنی کامل مسافران و جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از لغزندگی سطح جاده بوده است. با وجود بازگشایی این مسیر، سردار محبی تاکید کرد که وضعیت در برخی نقاط دیگر محور چالوس همچنان نگران‌کننده است. به‌طور مشخص، بخش بیلقان تا شهرستانک در محور چالوس تا اطلاع ثانوی و پس از ارزیابی مجدد ایمنی، همچنان مسدود باقی خواهد ماند.

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وضعیت ترافیکی محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه‌ها

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های پلیس راه نشان می‌دهد که وضعیت تردد در محورهای اصلی شمالی از جمله جاده هراز و جاده فیروزکوه در حال حاضر کاملاً روان است. علاوه بر این، تردد در مسیرهای رفت و برگشت جاده قدیم تهران به بومهن، آزادراه تهران به پردیس و آزادراه قزوین به رشت نیز بدون هیچ‌گونه اختلال قابل توجهی در جریان است. با این حال، کلیه محورهای شمالی کشور با بارش باران همراه هستند که نیازمند افزایش هوشیاری رانندگان است.

تمرکز بر ترافیک سنگین در آزادراه تهران و کرج

در مقابل آرامش نسبی در محورهای شمالی، گزارش‌ها حاکی از وضعیت ترافیکی بسیار سنگین در حومه پایتخت و مناطق مرکزی است. ترافیک سنگین به‌ویژه در آزادراه قزوین کرج، در بازه زمانی حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، و همچنین در محور شهریار به تهران، در مسیر حدفاصل شهریار تا شهرقدس گزارش شده است. این گره‌های ترافیکی می‌تواند زمان سفر رانندگانی که قصد حرکت به سمت شمال یا جاده‌های فرعی را دارند، به طور محسوسی افزایش دهد.

گسترش بارش‌ها در استان‌های مختلف و هشدارهای هوایی

شرایط جوی نامساعد امروز تنها محدود به جاده‌های کوهستانی شمال نیست. بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل، همدان، گیلان، گلستان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، زنجان و چهارمحال و بختیاری مشاهده شده است. همچنین در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، بارش‌ها ترکیبی از برف و باران است که دید رانندگان را کاهش می‌دهد و احتمال یخ‌زدگی سطوح را افزایش می‌دهد.

لیست محورهای مسدود غیرشریانی و مسیرهای جایگزین

علاوه بر بسته بودن بیلقان تا شهرستانک در چالوس، چندین محور دیگر نیز به دلایل ایمنی مسدود شده‌اند. محورهای فشند به طالقان، پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته، و مسیر گنبد به پل بایلر در لیست محورهای مسدود غیرشریانی قرار دارند. برای رانندگانی که قصد تردد در محدوده گنبد را دارند، مسیر جایگزین گنبد به مینودشت به عنوان تنها راه امن در نظر گرفته شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از تمامی رانندگان خواسته است با توجه به شرایط لغزندگی جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی، با احتیاط کامل رانندگی کنند. پیشنهاد می‌شود پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی فراجا مطلع شوند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.