وضعیت بحرانی آلودگی هوای تهران: شاخص به ۲۳۸ رسید

کیفیت هوای تهران به دلیل گرد و غبار در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد و شاخص آلودگی به ۲۳۸ رسیده است. گروه‌های حساس جامعه باید احتیاط‌های لازم را رعایت کنند.

شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: در حال حاضر، کیفیت هوا ی پایتخت به دلیل پدیده گرد و غبار و با شاخص ۲۳۸ در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد. این وضعیت به این معنی است که تمامی گروه‌های جمعیتی، به ویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، و زنان باردار، باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و اقدامات احتیاطی لازم را برای حفظ سلامت ی خود انجام دهند. تنفس در چنین هوایی می‌تواند عوارض جدی برای سلامت ی داشته باشد و باعث تشدید بیماری‌های زمینه‌ای شود.

شرکت کنترل کیفیت هوا همچنین تاکید کرده است که شهروندان باید از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری کنند و در صورت امکان، از ماسک‌های مناسب و استاندارد استفاده نمایند.\علاوه بر این، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۲۰۴ قرار داشته و در وضعیت بنفش و بسیار آلوده بوده است. این نشان‌دهنده تداوم شرایط نامناسب جوی در طول روزهای اخیر است. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، این شرایط ممکن است تا چند روز آینده نیز ادامه داشته باشد و به همین دلیل، لازم است شهروندان همچنان به توصیه‌های بهداشتی و احتیاطی توجه ویژه‌ای داشته باشند. در این شرایط، خودداری از روشن کردن آتش، کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می‌تواند به بهبود کیفیت هوا کمک شایانی کند. همچنین، دولت و نهادهای مربوطه باید برنامه‌های فوری و بلندمدتی را برای مقابله با آلودگی هوا و کاهش اثرات سوء آن بر سلامت شهروندان اجرا نمایند.\از سوی دیگر، شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که آلودگی هوا تنها یک مشکل فیزیکی نیست، بلکه می‌تواند بر سلامت روان نیز تاثیرگذار باشد. اضطراب، استرس و افسردگی از جمله عوارض روانی هستند که می‌توانند در این شرایط تشدید شوند. بنابراین، توصیه می‌شود شهروندان در صورت امکان، از قرار گرفتن در محیط‌های پر سر و صدا و شلوغ خودداری کنند و با انجام فعالیت‌های آرامش‌بخش مانند مطالعه، گوش دادن به موسیقی، یا گذراندن وقت در محیط‌های سالم و سرسبز، به کاهش استرس خود کمک نمایند. همچنین، برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و دریافت حمایت اجتماعی می‌تواند در این شرایط دشوار، بسیار مفید واقع شود. در نهایت، توجه به تغذیه سالم و نوشیدن آب کافی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بدن بتواند با اثرات منفی آلودگی هوا مقابله کند





