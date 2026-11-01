جشن گرفتن حقوق دولتی ۳۰۰ میلیارد تومانی معادن در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵، تفویض اختیارات به استان‌ها و هوشمندسازی بخش معدن.

وجیه‌الله جعفری ، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ، از وصول حدود سیصد میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در شش ماه نخست سال چهاردهم و پنج اعلام کرد. وی در نشست خبری با اصحاب رسانه در اتاق بازرگانی سمنان گفت که چهل و پنج میلیارد تومان از این مبلغ به عنوان سهم پانزده درصدی استان‌ها باید برای توسعه مناطق معدنی هزینه شود.

تفویض اختیارات به شوراهای استانی معادن

معاون وزیر صمت از بازنگری در اختیارات شورای عالی معادن و واگذاری بخشی از آن‌ها به شوراهای معادن استان‌ها خبر داد. وی خاطرنشان کرد که بخشی از اختیارات پیش‌تر به استان‌ها تفویض شده بود اما به دلیل شکایت‌ها و تصمیمات دیوان عدالت اداری حذف شد و اکنون این موضوع در دستور کار است. جعفری افزود که مصوبه مربوط به تفویض اختیارات جدید طی یک تا سه ماه آینده ابلاغ خواهد شد.

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وی تاکید کرد که هدف از این اقدام، تقویت تصمیم‌گیری استانی در حوزه معدن است. رئیس دیوان عدالت اداری نیز بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی در تصمیم‌گیری‌های این شورا مستقل اشاره کرد. این شورا با ریاست وزیر صنعت تحت نظارت وزارتخانه فعالیت می‌کند و دستگاه‌های مختلف نیز عضو آن هستند.

هوشمندسازی و پایگاه داده‌های علوم زمین

جعفری درباره هوشمندسازی بخش معدن و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت که این موضوع در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. یکی از محورهای اصلی، ایجاد پایگاه داده‌های علوم زمین و تجمیع اطلاعات از دستگاه‌های مختلف است. اطلاعات سازمان انرژی اتمی دریافت شده و دریافت داده‌های وزارت نفت نیز در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول بیان کرد که اطلاعات پایه زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی زیرساخت لازم برای طراحی سامانه‌های نظارتی را فراهم می‌کنند. اعتبارات مشخصی برای اجرای این برنامه در اختیار استان‌ها قرار گرفته و بخشی از زیرساخت سخت‌افزاری باید در آن‌ها فراهم شود. استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه سامانه‌های نظارتی متناسب با شرایط هر معدن در حال پیگیری است.

افزایش ایمنی و کاهش حوادث معدنی

در حوزه ایمنی، ساختار نظارتی تقویت شده و مدیریت نظارت بر معادن با هدف افزایش کنترل فعالیت‌ها ایجاد شده است. جعفری اظهار داشت که در سال گذشته بیش از ششصد تا هفتصد میلیارد تومان تجهیزات ایمنی خریداری و هم‌اکنون در حال توزیع میان بهره‌برداران است. چهار دوره نظارتی برای کنترل وضعیت معادن طراحی شده و برنامه‌های تخصصی امداد و نجات نیز دنبال می‌شود.

معاون وزیر صمت تاکید کرد که ایمنی معادن از اولویت‌های وزارت صمت است. بخشنامه‌ای مرتبط با ماده پنجاه و پنج برای اعمال سخت‌گیری بیشتر در رعایت الزامات ایمنی صادر شده است. کاهش حوادث معدنی و ارتقای ایمنی فعالیت بهره‌برداران به عنوان یک هدف کلیدی در برنامه‌های جدید مد نظر قرار دارد.

حل مشکلات سوخت و برق‌رسانی در سمنان

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت از پیگیری طرح برق‌رسانی به مناطق معدنی جنوب استان سمنان و منطقه طرود خبر داد. مصوبه‌ای برای این منظور در دولت گذشته وجود داشت که عملیاتی نشده بود اما مذاکرات با وزارت نیرو برای اجرای آن آغاز شده است. برآوردها نشان می‌دهد با اجرای طرح و اتصال شبکه به استان اصفهان، مصرف سوخت در معادن این مناطق کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

اجرای این طرح نیازمند مشارکت وزارت نیرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بهره‌برداران معدنی است. مناقصه‌ای برای اجرای طرح برگزار شده و شرکت‌های متعددی در آن حضور یافته‌اند. سهم هر یک از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در تامین منابع و اجرای طرح به زودی مشخص خواهد شد تا روند توسعه معدنی در این مناطق تسریع شود.