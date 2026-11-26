وزیر دفاع بریتانیا با دستور به‌روزرسانی اطلاعات کهنه‌سربازان، آمادگی نیروهای ذخیره برای تهدیدات امنیتی و احتمال درگیری مسلحانه را افزایش داد و قرارداد ناوگان زیردریایی را نیز تشریح کرد.

وست استریتینگ ، وزیر دفاع بریتانیا، اعلام کرد که نامه‌هایی برای نیروهای نظامی سابق ارسال شده است. این نامه‌ها از کهنه‌سربازان خواسته شده تا اطلاعات تماس و مهارت‌های به‌روز خود را در اختیار مقامات نظامی قرار دهند. وزیر دفاع بریتانیا توضیح داد که این اقدام ضروری برای آمادگی در برابر تهدید جدی علیه کشور یا وقوع درگیری مسلحانه است. این دستورالعمل به فرماندهان این امکان را می‌دهد تا دقیقاً بدانند نیروهای ذخیره کجا هستند و از چه تخصص‌هایی برخوردارند.

تشدید تهدیدات امنیتی و واکنش استراتژیک

وست استریتینگ در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی هشدار داد که با توجه به تحولات در اروپا، نمی‌توان نگران نبود. او تصریح کرد که وضعیت امنیتی در سال‌های اخیر بدتر شده و متاسفانه تهدیدها نیز در حال افزایش هستند. وزیر دفاع بریتانیا به حوادث اخیر اشاره کرد و گفت که جمعه گذشته شاهد ورود یک موشک روسی به حریم هوایی لهستان بودیم. همچنین گزارش داده شده که روسیه در نقاط مختلف اروپا از اقدامات تروریستی حمایت کرده است. حوادث دیگری نیز مرتبط با ایران در نزدیکی پایگاه‌های نیروی هوایی سلطانی بریتانیا رخ داده که نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.

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گزارش‌های پیشین در روزنامه‌های تایمز و تلگراف نشان می‌دهد که نیروهای ذخیره بریتانیا پیش‌تر نامه‌هایی دریافت کرده‌اند. در این مکاتبات از آن‌ها خواسته شده است در صورت وقوع جنگ برای فراخوان احتمالی آماده باشند. بر اساس گزارش تلگراف، در این نامه‌ها از نیروهای سابق دعوت شده است تا به‌صورت داوطلبانه در آموزش‌ها و مانورهای نظامی شرکت کنند. این اقدام بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای بازسازی ساختار بسیج نیروهاست.

تحلیل‌های تخصصی درباره تغییر ماهیت جنگ

جاستین کرامپ، افسر پیشین ارتش بریتانیا و مدیرعامل شرکت تحلیل ریسک سیبیلاین، به بی‌بی‌سی گفت که جنگ اوکراین اهمیت مهارت‌های غیرنظامیان در جنگ‌های مدرن را نشان داده است. او افزود که این نخستین گامی است که باید مدت‌ها پیش برداشته می‌شد. به گفته جاستین کرامپ، احتمالا این روند در اوایل سال ۲۰۲۷ شدت خواهد گرفت. این اقدام در درجه اول بخشی از سیاست بازدارندگی است و نشانه قصد دولت برای فراخوان اجباری این افراد نیست.

به گفته جاستین کرامپ، بیشتر نیروهای سابقی که با آن‌ها گفت‌وگو کرده، از این طرح استقبال کرده‌اند. او افزود که واژه کهنه‌سرباز گمراه‌کننده است زیرا بسیاری از این افراد همچنان از آمادگی جسمانی بسیار خوبی برخوردارند. جاستین کرامپ اضافه کرد که این افراد پیش‌تر یک بار داوطلبانه وارد خدمت نظامی شده‌اند اما می‌خواهند مطمئن باشند که مهارت‌های به‌دست‌آمده آن‌ها به‌درستی مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف اصلی ایجاد نظم در نظام ثبت و شناسایی است نه به صدا درآوردن زنگ خطر.

تاریخچه اشتباهات و درس‌های جنگ عراق

وزارت دفاع بریتانیا از تجربه‌های تلخ گذشته درس گرفته است. زمانی که بریتانیا در سال ۲۰۰۳ وارد جنگ عراق شد، وزارت دفاع آگاهی چندانی نداشت که چه کسانی را می‌تواند فرا بخواند. آن‌ها نمی‌دانستند افرادی که فراخوانده می‌شوند چه مهارت‌هایی دارند و چگونه می‌توان با آن‌ها تماس گرفت. روشن است که این وزارتخانه نمی‌خواهد اگر در آینده بحرانی ملی به بسیج نیروها نیاز داشت، دوباره با وضعیتی مشابه روبه‌رو شود.

بیست‌وسه سال بعد، جنگ اوکراین همه چیز را تغییر داده است. این جنگ نبرد را به مرزهای ناتو نزدیک کرده و خطر کمبود نیروی انسانی را نشان داده است. مهم‌تر از همه، ماهیت جنگ دگرگون شده است. افرادی که هرگز در بزرگسالی سلاح به دست نگرفته‌اند، ممکن است اپراتورهای بسیار ماهر پهپاد باشند. متخصصان الکترونیک، مهندسی رادیویی و ارتباطات نیز می‌توانند نقش حیاتی در جنگ الکترونیک ایفا کنند. بنابراین هدف این ابتکار دولت مشخص کردن مهارت‌ها و راه‌های ارتباطی با این افراد است.

قرارداد هشت میلیارد پوندی برای ناوگان زیردریایی

وزارت دفاع بریتانیا همچنین اعلام کرد که کشورش قراردادی به ارزش هشت میلیارد پوند برای نوسازی ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای خود امضا کرده است. این قرارداد پنج‌ساله با شرکت دفاعی بابکوک منعقد شده است. این توافق تجاری سه هزار فرصت شغلی جدید و حدود دو هزار و ۵۰۰ جایگاه کارآموزی و استخدام فارغ‌التحصیلان ایجاد خواهد کرد.

بیشتر این فرصت‌های شغلی در پلیموث، منطقه رود کلاید و بریستول ایجاد می‌شوند. وست استریتینگ گفت که این قرارداد به نیروی دریایی سلطنتی امکان می‌دهد به‌طور شبانه‌روزی برای بازگرداندن زیردریایی‌ها به ماموریت‌های دریایی کار کند. او تأکید کرد که این پروژه زیرساخت‌های پایگاه‌های دریایی را نیز نوسازی خواهد کرد. اندی برنام، نخست‌وزیر بریتانیا، این قرارداد را نشانه‌ای از تعهد دولت به امنیت و ایجاد اشتغال برای جوانان دانست.